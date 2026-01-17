西貝預製菜風波｜創始人賈國龍：孫女被起底　從沒針對羅永浩報警

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）早前陷入輿論風波，內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」引起爭議。周四（15日），內地網傳西貝將關閉102家門店，又稱西貝目前虧損已超過5億人民幣（下同）。隨後，羅永浩再回應指「沒見過一個企業僅因被黑就能倒閉」。周五（16日）深夜西貝餐飲創始人賈國龍發布長文，全面反擊羅永浩的指控，強調西貝多年來依法納稅、合法經營，從未涉及任何不正當行為，又表示沒有針對羅永浩報過一次警，妻子唯一一次報警，是因為全家遭「人肉」，連孫女也受牽連。



內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。（大眾點評）

賈國龍稱，羅永浩惡意煽動公共情緒，其提到的鴻茅藥酒事件中的譚秦東，話裏話外就是指他賈國龍會在內蒙古自治區勾結關係跨省抓他，而之前他也在2025年9月15日發過同樣的內容。「四個月過去了，大家看評論區，當時辱罵我、辱罵西貝是黑道的、辱罵內蒙古的有多少？給我個人、給西貝品牌、給內蒙古造成了多大傷害？羅永浩無中生有的目的，無非是想讓有關部門投鼠忌器，即使他違法了也不敢動他」。

賈國龍。（紅星新聞）

賈國龍強調，自去年9月10日至今，他本人和公司所有員工，沒有針對羅永浩報過一次警，這些年西貝依法納稅合法經營，從來沒搞過任何蠅營狗苟之事。妻子張麗平報的唯一一次警，是因全家被「人肉」，連不到五歲的小孫女信息都被挖出來，因此妻子才到香山派出所報警。

他又稱，去年羅永浩製造的網暴期間，全國西貝門店服務員被罵被打被逼下跪數十次。最後，他公開叫板：「羅永浩，這件事你必須給我說清楚。你心虛是你的事，明天請你跟我一起去內蒙古自治區政府，去內蒙古公安廳，去公安部也行，查明我賈國龍有沒有報警或找關係抓過你，如果有，我賈國龍隨你處置。如果沒有，請你向全國網民道歉，向公安部門道歉！千萬別忍！明天就去！」

賈國龍發布長文，全面反擊羅永浩的指控。（微博）

2025年9月，內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，雙方爭議多日。

周四，內地網傳一份西貝內部會議資料及閉店清單，稱西貝將一次性關閉全國102家門店，占其門店總數約三成，並涉及約4000名員工。此外，網傳消息還稱自2025年9月預製菜風波後，西貝沒有一家門店盈利，截至目前西貝虧損已超過5億。

西貝關閉過百家門店。（微博）

賈國龍對此回應稱，網傳截圖信息基本準確，又稱遭到了「鋪天蓋地的污衊」，無論按照國家定義還是現實生活常識，西貝門店從來不是預製菜，是被網紅惡意混淆「中央廚房備菜」和「料理包預製菜」的差異。

羅永浩。（微博）

去年9月10日，羅永浩在微博發文稱，西貝「幾乎全是預製菜」。（微博）

而羅永浩則發表長文稱，自己我這輩子也沒有見過一個企業沒犯別的錯誤，僅僅是因為「被黑」，就能倒閉的，又認為如果真擔心員工失業，一個有上萬名員工的企業家，一開始就不能胡來，「這一點，我這麼生性頑劣的人都知道，但一些跟真實世界脫節，活在自己宇宙裏的老一輩企業家不知道，所以這一切可能都是注定的」。