內地多所高校企業連休13天　「請3休13」拼假模式催熱長線旅遊

中秋和國慶假期將至，國內一大批高校和企業近期密集宣佈中秋國慶連休13天，部分人群可錯峰出行，旅遊市場長線訂單明顯增加。



2025年10月1日，旅客在上海虹橋站候車大廳候車。（新華社）

逾50高校中秋國慶連休 冀減少異地生奔波

據第一財經不完全統計，目前已有超過50所高校宣佈中秋、國慶連休13天。山東藝術學院放假時間為9月25日至10月7日，共13天，並安排多個周末補課。

南京航空航天大學、黑龍江大學、牡丹江醫科大學、長春大學、長春工業大學、北京科技大學、湖北恩施學院、河北地質大學等一大批高校也將中秋、國慶假期合併連放。

湖北恩施學院在《致家長的一封信》中表示，本次假期調整源於今年中秋（9月25日至27日）與國慶（10月1日至7日）假期間隔較短。異地學子若分兩次往返家校，不僅路途勞累、耗費精力，也會增加家庭出行負擔。

10月1日，旅客在河北石家莊火車站候車大廳候車。（新華社）

企業跟風放長假 「請3休13」帶動錯峰出遊

企業方面，合肥一家公司宣佈今年中秋國慶連放13天，負責人表示多放三天假不扣工資、不用調休，「讓大家開開心心去玩，回來再好好上班」。

深圳某科技公司一則放假通知亦引發網絡熱議。北京、江蘇崑山等地均有企業宣佈中秋國慶連休13天，廈門一企業更宣佈連休13.5天。

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客手在拍攝，口在不停尖叫，為一幕幕燦爛花火配音。（鄭子峰攝）

今年「請3休13」的拼假公式給不少上班族打開新思路。同程旅行機票預訂數據顯示，9月25日至30日出發的1200公里以上長線機票預訂熱度較去年同期顯著上升。

去哪兒旅行數據顯示，中秋首日搶跑起飛機票價格較國慶首日低三成，返鄉探親、3小時以內「微度假」、長線追秋旅客疊加。預訂2個及以上目的地機票的旅客同比去年提升25%。

去哪兒旅行數據顯示，中秋首日搶跑起飛機票價格較國慶首日低三成。圖為9月19日，中國南方航空公司CZ3539航班從廣州白雲國際機場起飛。（新華社）

政策鼓勵錯峰休假 釋放文旅消費潛力

報道指出，近年來，內地假期安排不斷優化，錯峰出行越來越多。《國務院辦公廳關於2026年部分節假日安排的通知》提出，鼓勵單位和個人結合落實帶薪年休假等制度，實際形成較長假期，推動錯峰出行。

2025年9月30日晚上京港澳高速堵車畫面。（瀟湘晨報）

今年7月，國務院正式批覆中國首份國家級消費領域五年專項規劃，明確落實休息休假制度，推動修訂《職工帶薪年休假條例》，鼓勵單位和職工將帶薪年休假與傳統節日、地方特色活動相結合，安排彈性錯峰休假，支持有條件的地方推廣中小學春秋假。

有分析指出，彈性、錯峰的假期安排既能緩解學生出行壓力，也為文旅消費和家庭團聚創造了空間。