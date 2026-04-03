復活節清明節天氣｜廣東湖南等地連日暴雨　廣鐵多條路線停運

一連五日的復活節連同清明節長期今日（3日）開始，市民北上要特別留心天氣。據中國天氣網消息，假期期間，貴州、湖南、江西、廣西、廣東、福建、台灣等地有大範圍降雨，今日廣東清遠、韶關、河源、雲浮等地局部地區的雨勢就較大。



除了廣東，近日湖南也出現強降雨，昨（2）日和今（3）日，國鐵廣州局（廣鉄）對滬昆（上海至雲南昆明）、焦柳（河南焦作—廣西柳州）、渝懷線（重慶至湖南懷化）部分列車採取停運措施，部分列車出現不同程度的晚點。



假期期間，廣東連續多日都會落大雨。（廣東天氣）

廣東連續多日都落大雨 記得遮不離手

廣東氣象局預測，這個清明假期，廣東仍有強對流和較強降水。

今日（3日），廣東中北部（以清遠市、韶關市為主）有明顯降水，局部可達大暴雨量級，雨時伴有8-10級雷雨大風、冰雹和短時強降水等強對流天氣。4日，廣東南部（廣州、深圳、珠海、東莞、中山等）濕層深厚，動力和不穩定能量條件有利，有明顯的強對流過程，而廣東中北部受冷空氣影響，白天將進入降水的間歇期。

廣東氣象局預測，這個清明假期，廣東仍有強對流和較強降水。（廣東衛視）

5日（清明節）到6日，高空槽東移過境，西南低渦南側有風速輻合區，不穩定能量增強，廣東自西向東有一次大雨到暴雨、局部大暴雨的降水過程，並伴有短時強降水和雷暴大風等強對流天氣。7日，雨帶逐漸移出廣東，本輪強降水過程暫告一段落。

因湖南地區強降雨，廣鐵部分列車停運或晚點。（國鐵廣州局）

湖南地區強降雨 廣鐵部分列車停運或晚點

除了廣東出現多雨天氣，湖南部分地區也出現強降雨，甚至影響廣鐵部分列車停運或晚點。湖南省氣象台消息，2日晚至3日白天湖南內有強降雨過程，湖南中部、湖南南部有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風和小冰雹。

因湖南局部地區強降雨，滬昆（上海至雲南昆明）、焦柳（河南焦作—廣西柳州）、渝懷線（重慶至湖南懷化）部分列車出現停運，另外部分列車亦出現不同程度的晚點。

最後提醒，假期期間北上回鄉祭祖或出遊的市民，外出應帶備雨遮和留意天氣狀況。