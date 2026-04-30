廣西糖廠帶薪放假94天惹議　公司證實：補償員工「榨季」連月加班

4月28日，廣西一名網民發布了《伶利製糖公司關於2026年檢修期休假安排的通知》截圖。通知內容顯示，該公司將於5月1日起正式放假，直至8月2日結束，假期時長共計94天，消息一出迅速引發網民關注。



這份休假通知明確，為了更好地安排職工補休2025/2026榨季的假期，同時又保證能夠按時完成2026年設備檢修技改等主要工作任務，根據公司實際情況，2026年檢修期補休放假安排通知如下：5月1日至5月31日，全公司補休（其中五一勞動節為中國法定節假日）；6月1日至7月31日，全公司放假；8月1日至2日為周末休息，8月3日開始全公司人員正常上班。

通知同時說明，補休放假期間，工資待遇按廣農糖業給予的工資額度發放，上班的要如實考勤。2026年5月1日至7月31日，回公司上班的給予報銷一定的交通費。

長達94天的長假令眾多網友羨慕不已，有網民調侃道：「這是什麼新型招聘手段嗎？能投簡歷嗎？」

據極目新聞，4月29日上午，記者致電南寧伶利製糖有限責任公司，一名工作人員表示，放假94天的消息屬實，2025/2026榨季從去年11月至今年3月底。

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據上游新聞，針對網民關注的「是否帶薪」、「是否屬於正常假期」等問題，4月29日，記者以市民身份致電南寧伶利製糖有限責任公司進行核實。公司一名工作人員回應確認：「這是工廠的年度檢修期，並非單純的淡季休息，因為榨季已經結束了。今年好像加了4個月的班，在機器檢修期放長假。」

對於部分網民擔心的「長時間停工影響收入」，該工作人員表示，員工在此期間的收入會根據公司制度和相關規定執行，「提前做出安排，具體標準根據崗位和相關情況核算」。

榨季是製糖行業特有的連續性生產周期，通常指甘蔗或甜菜（beetroot）等糖料作物的集中加工期。南寧伶利製糖有限責任公司官方微信2025年12月發布的一條微信裏介紹，2025年11月30日，伶利製糖公司隆重舉行2025/2026榨季開榨儀式。

據介紹，南寧伶利製糖有限責任公司是南寧糖業全資子公司，其前身為南寧糖業股份有限公司伶利糖廠，於1956年建廠，是廣西最早的機械化糖廠之一。經過60多年的技改和擴建，現已發展成為日榨甘蔗7500噸、年產機製糖18萬噸以上的大型製糖生產企業，主要產品有「雲鷗」牌白砂糖、赤砂糖等。

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