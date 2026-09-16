千葉珠寶疑爆煲　15億黃金珠寶庫存滯銷　低價黃金策略反噬現金流

近期，曾請到荷里活明星安妮夏菲維（Anne Hathaway）代言、2017年營收高達13.57億元的千葉珠寶深陷創始人失聯，業務停擺危機。



據悉，截至2026年6月，千葉珠寶存貨高達15.35億元（人民幣，下同），佔總資產96.54%，其中超過八成是黃金，但周轉天數長達1500天。同期公司賬面的貨幣資金僅93.37萬元，短期借款卻有1.33億元。存貨難以變現，現金流斷裂，最終引爆這次危機。



內地知名黃金珠寶品牌「千葉珠寶」被爆出經營危機。（互聯網圖片）

創始人夫婦失聯 門店擬換品牌

據此前報道，千葉珠寶2001年在北京創立，主營黃金、鑽石及鑲嵌類飾品，2015年在新三板掛牌。2017年業績高峰時，全年營收13.57億元，歸母淨利潤9427.96萬元，全國擁有二百餘家直營門店。

千葉珠寶2001年在北京創立，主營黃金、鑽石及鑲嵌類飾品，2015年在新三板掛牌。（小紅書）

9月10日，主辦券商東北證券發風險提示公告，稱通過微信、電話、郵件及前往辦公地點等方式，均無法與創始人林明傑、高曉松夫婦取得聯繫。

9月11日，中國珠寶玉石首飾行業協會亦稱聯繫不上林明傑本人。與此同時，京東、天貓等電商平台官方店鋪產品全部下架。

網上流傳千葉珠寶倒閉。（互聯網圖片）

據內媒《經濟觀察報》，9月14日有千葉珠寶北京加盟門店工作人員表示，過段時間將更換品牌，不再代理千葉珠寶；另有店員稱多數熱門設計款無貨，所剩款式不多。兩位接近核心管理層的前員工表示，在創始人失聯被曝光之前，公司內部已經出現拖欠、緩發員工工資的情況。

押注黃金毛利率跌 與網紅直播帶貨幾乎無利潤

報道指出，2017年後，千葉珠寶業績震盪。2024年營收7.67億元，增13.22%；歸母淨利潤2509萬元，增311.6%。但公司的業務結構明顯轉向黃金，非黃金飾品營收由1.66億元驟降至5296.62萬元，黃金飾品由4.93億元升至7.03億元；2025年黃金佔比達95.45%，非黃金僅1980.1萬元。

官方旗艦店目前均已無在售商品，部分標示「已售罄」。（互聯網圖片）

2024年，千葉珠寶押注黃金飾品，走低價黃金路線，毛利率由22.55%降至15.47%。

與此同時，一名前員工透露，千葉珠寶2024年密集與達播（即達人直播，指網紅、明星等「達人」來進行直播帶貨的商業模式。）合作，單場GMV上億元，但幾乎無利潤。當年經營現金流為負722.26萬元，淨利增長主要靠費用壓縮，管理及銷售費用分別降23.50%及57.96%。

2025年，公司主動暫停達播渠道，全年營收僅4.38億元，同比下滑42.95%。2025年8月，公司高層宣佈漲價10%至20%，產品提價後9月銷售額下滑。

2025年10月，國際現貨黃金盤中一度暴跌超6%，創2013年以來最大盤中跌幅，品牌金飾單克價格應聲下調，消費者轉為觀望，銷售再受影響。

千葉珠寶在天貓官方旗艦店，目前均已無在售商品。（互聯網圖片）

公司賬面資金剩93萬 15億存貨周轉高達1500天

公司業績不穩，體現在員工身上是被緩發、拖欠工資。王力離職時已被拖欠長達半年工資；許明離職前被拖欠近5個月工資。

公司人力部門回覆稱沒有資金，要等資金進賬。王力從其他員工處了解到，原本8月公司會有一筆大額銀行貸款進賬，但銀行審批出現問題，進賬失敗。

有員工爆出公司欠薪。（界面新聞）

財務數據顯示，公司自我造血能力削弱，依靠外部輸血續命。截至2026年6月，短期借款1.33億元，總資產15.89億元，貨幣資金僅剩93.37萬元。

賬面上最大資產是佔總資產96.54%的存貨，金額高達15.35億元，參照2024年年報披露口徑，超過八成是黃金。這批存貨周轉率極低，2026年上半年僅0.12次，2025年全年只有0.23次，周轉天數達1500天。

前員工認為，高毛利業務不斷收縮，黃金飾品又因價格透明而利潤空間有限，千葉珠寶在這輪業務結構變遷中，沒有找到新的出路。