深圳黃金私盤爆煲｜行業發倡議：交易超2萬需實名　禁無實物交易

深圳水貝線上黃金私盤「杰我睿」年前爆煲，有消費者既無法提取已購黃金，也無法將寄存的金料變現。據傳「杰我睿」所涉金額達133億（人民幣，下同），受害用戶包含港人及海外消費者在內達15萬人，消費者們在線上線下聚集抗議，更在水貝爆發警民衝突，惟截至目前，深圳官方尚未通報事件進展。



不過今年2月，深圳地方金融管理局聯合10部門發佈《關於進一步規範黃金市場經營行為的公開提示》，明確規定企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易等，規範行業行為。3月18日，深圳市黃金珠寶首飾行業協會發布《關於規範深圳黃金行業經營行為的倡議書》，提出多項倡議。包括對2萬元以上的貴金屬買賣需實名登記等。



深圳百億黃金私盤爆煲 維權消費者與警方爆衝突▼

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《關於規範深圳黃金行業經營行為的倡議書》

倡議書指出，各黃金珠寶企業須組織從業人員深入學習並嚴格遵守《公開提示》，確保經營行為合法合規，包括嚴禁無實物交割的非法黃金交易：不得違規開展黃金預定價、槓桿、延期等交易，不得以黃金回收、預定價買賣為名，通過互聯網平台開展保證金鎖價、價差結算、平倉離場等無實物交割的行為；嚴禁以黃金業務為名非法集資，不得假借黃金托管、租賃、回購等名義，向客戶承諾「保本付息」等固定收益回報。

嚴禁誘導黃金委託投資，不得誘導消費者購買黃金實物後不提取，轉而開展黃金委託投資等非法金融活動；嚴禁違規互聯網宣傳與交易，嚴禁虛假宣傳與誤導消費，不得冒用「上海黃金交易所會員」身份，不得使用「黃金會大漲」「買金賺大錢」等絕對化用語，不得誇大產品價值或投資回報；嚴禁摻雜摻假與亂收費：不得用非貴金屬冒充純金等貴重材質，不得在標價外加價或收取未予標明的費用。

水貝是深圳黃金集散地。

倡議書還指出，各黃金珠寶企業在經營中，應加強自律管理，基於風險做好防控措施，防範違法犯罪案件，包括落實大額交易實名登記，對當日交易總額2萬元以上的貴金屬買賣人員，應實名登記，確保銀行卡戶名與本人身份證一致。

此外，經營場所須按規定安裝覆蓋收銀台等關鍵區域的高清監控，清晰記錄交易過程及人員面部特征，影片資料保存不少於30日；從業人員應提高警惕，對交易中出現「行跡異常、遮擋面貌、盲目掃貨、不議價、支付賬戶與身份明顯不符、物品來源說法矛盾、價格明顯異常」等可疑情況時，應立即中止交易，核查了解情況，並向警方報告。

今年1月開年，金價飆漲引爆民眾擠兌。深圳線上黃金私盤杰我睿被曝資金鏈斷裂，用戶無法兌付交易停滯，網傳所涉金額達到133億元，受害用戶15萬人，其中包括港人、海外華人群體等。

特朗普蝴蝶效應掀水貝黃金風暴 百億私盤爆煲 港苦主報警維權難

據證券時報報道，有業內人士認為，《公開提示》為深圳黃金市場劃定了多條「紅線」，相關平台跑路事件有望在源頭上得到控制。其中，對於「類期貨」業務界定，核心標準應該是以是否「以實物交割為目的」。也有水貝商家表示，自春節假期後社區和商場加強巡查，重點排查是否存在預定價業務。「最近，黃金板料交易都是以現場打全款，並提走金料的方式進行。」