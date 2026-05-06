深圳黃金平台杰我睿爆煲有港人受害　負責人涉經濟犯罪被刑事調查

深圳線上黃金私盤「杰我睿」年前爆煲，有消費者既無法提取已購黃金，也無法將寄存的金料變現。據傳「杰我睿」所涉金額達133億（人民幣，下同），受害用戶達15萬人亦有港人，他們在線上線下聚集抗議，惟維權微信群組被封禁，更在水貝爆發警民衝突。



5月6日，深圳市公安局羅湖分局通報，依法對深圳市杰我睿珠寶有限公司、深圳市龍冶金業有限公司張某騰等涉嫌經濟犯罪人員採取刑事強制措施，並已全量調取涉案數據。



深圳市龍冶金業有限公司張某騰。

今年1月，深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億人民幣（下同），引發用戶抗議，甚至在深圳水貝爆發警民衝突。

有片｜深圳黃金交易平台｢杰我睿｣疑爆煲 百苦主圍水貝爆警民衝突

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1月28日，《香港01》採訪在杰我睿購買金料的苦主，他們表示，從1月20日開始，在杰我睿提取現金緩慢，甚至出現無法提現的情況。義烏的樓小姐表示，自己目前難以拿回存在平台的172克金料和餘額，她不接受杰我睿提出的賠償要求。

據悉，杰我睿提出，每天向每個用戶提供一筆500元的金額和1克金豆子；對於賠償則提出，在減去炒金收益後，賠償用戶成本的2折金額，用戶則需要簽署諒解書。樓小姐表示，杰我睿的行為是「詐騙」，若接受了調解方案，則變成經濟民事糾紛，她和其他苦主都希望能夠以刑事立案，由政府、警方介入調查。

1月27日傍晚，「杰我睿」老闆張志騰曾發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」，並表示自己「被做局」，之所以解散維權群組是因為擔心有人在群組內「煽風點火」，希望大家「不信謠，不傳謠，給我點時間。事情這麼大，我怎麼可能跑得了。對不起，給大家造成的傷害，我必將付出應有的代價。」

許多用戶質疑「杰我睿」為「詐騙」 律師詳解

據此前報道，許多用戶將「杰我睿」事件認定為「詐騙」。對此，陳天浩律師表示，杰我睿事件性質可能符合變相吸收公眾資金的特徵。至於是否進一步構成詐騙類犯罪，關鍵在於其主觀上是否存在非法占有目的。

從平台在出現兌付困難後的一系列舉措，例如負責人在直播中單方面渲染困境、隨後無預警地關閉提現通道，並設置形同虛設的極低兌付額度來看，其行為有虛構事實、拖延乃至拒絕返還資金的重大嫌疑，為認定非法占有目的提供了依據。然而，最終的司法定性，仍有待公安機關通過偵查，查明其資金是否被用於個人揮霍、抽逃轉移或違法犯罪活動等核心事實才能確定。

大量杰我睿用戶在羅湖體育館簽約處前維權。

《香港01》此前採訪冷勇達律師分析，杰我睿案件大概率會以「非法經營罪」兜底，「根據我們法律規定，若沒有資質從事期貨交易，或者金融交易，就涉及到非法經營的問題。從杰我睿的整個經營來看他肯涉及這方面（無資質）的行為，所以這個可能會是一個兜底的罪名。」

對於該案立案情況，冷勇達律師表示，警方出具回執表明已經對事件進行紀錄存檔，後續有任何進展都會聯繫報案人，「拿到回執相當於你已在受害人名單，現在案件已由羅湖專班共同處理，由公安主導，所以不論是追贓還是判決認定受害者的金額，都會在受害者名單中統一受償。」

冷勇達分析，隨著調查深入證據收集整理完畢，「大概率肯定是要立案的，要走刑事程序的，不會是一個行政程序，比如給一個行政處罰，事情走到這個地步是不太可能的。」

陳天浩律師亦分析，此類案件的立案難點主要在於，公安機關在初查階段需要判斷其行為是涉嫌非法吸收公眾存款或詐騙等刑事犯罪，還是複雜的民事合同糾紛，這需要審查是否具備「以非法占有為目的」等案件核心要素，以及資金去向等關鍵證據。

調查過程需要時間，從程序上看，警方出具回執已履行了《刑事訴訟法》中「接受報案」的基本程序。後續，公安機關會在法定期限內審查並決定是否立案。若最終不予立案，消費者也有權要求出具書面通知並申請覆議，或向檢察院申請立案監督。