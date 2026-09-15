涉殺人潛逃泰國坐擁5間公司及17處房產成富翁　中國漢36年後落網

涉嫌於1990年在浙江台州故意殺人的中國男子朱志山，潛逃36年後在泰國芭堤雅落網。他涉嫌以偽造泰國身份建立商業帝國，持有五間公司及17處房產。目前泰國警方正研究中國的引渡請求，並追查是否有官員協助他取得身份證件。



一名涉嫌1990年在浙江台州故意殺人的中國男子朱志山(Zhu Zhishan)，潛逃36年後在泰國芭堤雅落網。（VisionThai）

潛逃緬甸再入境泰國 冒克倫族身份定居

據泰媒VisionThai、Khaosod，1990年1月19日，朱志山在浙江省台州市涉嫌故意殺人後出逃，先逃往緬甸，其後非法越境進入泰國。

他初期以導遊為業，2001年冒用一名克倫族人士的身份，在達府辦理泰國身份證，支付約5萬泰銖（約1.2萬港元），取得登記名為「蘇查·蘇拉猜」(Suchart Surachai)的泰國身份證，此後以假身份在泰國生活長達25年。2020年，國際刑警組織對其發出紅色通緝令。

1990年1月19日，朱志山在浙江省台州市涉嫌故意殺人後出逃，先逃往緬甸，其後非法越境進入泰國。（Khaosod）

持有5公司17房產價總值逾億 豪宅泳池下藏密室

報道稱，朱志山以假身份在泰定居後投資旅遊業，旗下五間公司涵蓋酒店、餐廳、咖啡店及旅行社，合計註冊資本逾8900萬泰銖（約2100萬港元）。他同時持有春武里府境內17幅房產，總值逾1億泰銖（約2355萬港元），另有多輛汽車及電單車。

9月13日晚，警察總署副署長薩蘭率警員突擊搜查朱志山位於春武里府邦拉蒙縣農普魯鎮的豪宅，將其逮捕。搜查期間，警方發現豪宅後方的游泳池已被改建成大型地下密室，內藏大量文物及佛牌。

此外，朱志山娶了一名中國女子為妻，育有一對12歲的龍鳳胎，兩名子女已取得泰國公民身份。在長達13年時間內，他先後8次更改戶籍登記資料，掩蓋其真實身份。

搜查期間，警方發現豪宅後方的游泳池已被改建成大型地下密室，內藏大量文物及佛牌。（紅星新聞）

被捕前公司突增資

最令警方高度警惕的是，朱志山被捕前約六周，名下Pakarang Daeng Company Limited突然將註冊資本從200萬泰銖（約47.2萬港元）大幅增至6000萬泰銖（約1416萬港元），增幅高達5800萬泰銖（約1368.8萬港元）。

警方正全力追查這筆資金的來源及背後涉及的人員網絡，研判是否涉及提前轉移資產。

申請中國簽證時穿煲

報道指出，朱志山最終因申請赴中國簽證而露出馬腳。中國當局發現其資料存在異常，透過泰國外交部提出協助追捕及引渡請求。

目前，朱志山的泰國公民身份及戶籍登記已正式被撤銷，當局正就中國的引渡請求展開研究，並追查是否有泰國官員協助他非法取得身份證件。