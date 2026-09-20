黎家盈近況‧有片｜在太空做運動　頭髮飛揚拉彈力帶　狀態絕佳

9月20日，中國載人航天工程網發佈最新《天宮TV》影片，展示神舟二十三號乘組三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈在軌駐留近四個月的工作日常。



香港首位進入太空執行任務的載荷專家黎家盈，隨同乘組常態化推進多項科研試驗、平台維護及健康管理。影片中，黎家盈太空運動日常曝光，可以看到她頭髮飛揚拉彈力帶，看起來狀態非常好。



黎家盈在進行平台維護工作。（中國載人航天工程網）

黎家盈在運動。（中國載人航天工程網）

《天宮TV》影片顯示，黎家盈等航天員近期開展了病毒與免疫代謝的空間互作規律探究，為長期在軌健康防護積累關鍵數據。與此同時，乘組完成了第二批在軌試驗樣品更換，並更換了在線維修裝調操作櫃內實驗樣品。

神舟二十三號乘組三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈在軌駐留近四個月。（中國載人航天工程網）

神舟二十三號乘組三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈在軌駐留近四個月。（中國載人航天工程網）

神舟二十三號乘組三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈在軌駐留近四個月。（中國載人航天工程網）

為鞏固太空站的健康屏障，乘組深入開展平台照料工作，對飲水分配器出水口進行微生物採樣，常態化開展站內微生物防控相關工作，為長時間在軌駐留鞏固健康屏障。

另外，黎家盈也和其餘兩名航天員按照既定計劃，完成個人噪聲暴露計量測量，以及艙內環境的定期清潔與檢查維護。

在健康管理方面，三名航天員完成多項醫學檢查，包括質量測量、骨密度測量，以及頸部、腹部、心臟血管及下肢靜脈等多部位超聲檢查，持續追蹤身體狀態變化。為維持良好運動習慣，航天員還藉助骨丟失對抗儀等設備，積極應對失重帶來的生理效應。