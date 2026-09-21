東亞地區農業文化遺產會議湖南新化舉行　共探農遺保護與開發

9月20日，2026紫鵲界梯田對話世界第四屆農耕文化交流互鑑大會暨第十屆東亞地區農業文化遺產會議在湖南婁底新化縣舉行。聯合國糧農組織駐華代表、海內外農遺專家、東亞農業文化遺產地代表等，共同探討農業文化遺產的保護與傳承路徑。



會議現場。（中新社）

「我們將持續支持中國及東亞地區在全球重要農業文化遺產（GIAHS）領域的保護與發展工作，推動知識共享、技術互通、經驗互鑑，讓農業文化遺產在保障糧食安全、促進鄉村振興、應對氣候變化等方面發揮更大作用。」聯合國糧農組織駐華代表卡洛斯·阿爾德科9月20日在第十屆東亞地區農業文化遺產會議上說。

會上，中日韓三方代表共同發起倡議，要將遺產地納入區域生態系統整體保護框架，加強農業生物多樣性維護與景觀完整性保護；推動農耕文化融入教育體系與公共文化服務，實現傳統農耕智慧的創造性轉化與創新性發展；建立健全社區參與和利益共享機制，形成尊重生態承載力、彰顯地方特色的負責任旅遊模式。

中國是GIAHS保護的積極倡導者和重要貢獻者。截至目前，全球已認定104處GIAHS保護地，其中25處位於中國，數量位居世界前列。

紫鵲界春光。（主辦方提供/曾文貴 攝）

盛夏夕照。（主辦方提供/曾文貴 攝）

坐落於新化縣的紫鵲界梯田至今有2000多年歷史，是全球重要農業文化遺產和世界灌溉工程遺產，數萬畝梯田完全依靠天然自流灌溉。近年來，當地在修繕梯田灌溉系統、延續聚落傳統風貌同時，推動梯田保護與特色產業、文化旅遊、研學教育等深度融合，推動形成生態觀光、農耕研學、精品民宿等多元業態。

「本次大會不僅匯聚了來自中日韓三國的專家學者、政府官員、農民和企業家代表，還特別突出了青年參與，透過形式多樣的實踐活動，為青年搭建起參與農遺保護的平台，這正是農業文化遺產永續傳承的關鍵所在。」在卡洛斯·阿爾德科看來，農業文化遺產不是博物館裏的展品，而是不斷演進的活態系統，離不開科學保護、政策支持，與一代又一代人的接續守護。

東亞地區農業文化遺產研究會執行主席閔慶文在接受採訪時指出，中國眾多GIAHS分佈在經濟欠發達地區、民族地區、生態脆弱區，對其長期的保護與發展工作能夠為可持續發展目標（SDGs）實現提供鮮活案例。「數據是科學評估的基礎。」他說，要整合統計、長期監測、遙感和實地調查等多源數據，實現GIAHS對SDGs貢獻的綜合量化。