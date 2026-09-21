亞運2026｜三項鐵人港將彭詩雅連續3屆摘銅　「這不止是銅牌」

名古屋亞運｜香港三項鐵人隊今日（21日）出戰三鐵混合接力賽事，彭詩雅（Bailee Brown）、韋祺（Cade Wright）、奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓（Robin Elg）合力帶來一面銅牌，港隊連續3屆均在這個項目踏上頒獎台，26歲的彭詩雅是隊中唯一3屆均有份參與的成員，賽後笑稱：「好大壓力，但好開心。」



亞運三項鐵人｜奧斯卡（左起）、彭詩雅及韋祺在終點守候羅競賓（躺下者）衝線。（路透社）

亞運2026．三項鐵人︱港隊連續3屆三鐵混合接力摘銅

擔任第一棒的韋祺，完成游泳環節後位列次席，待她交棒給奧斯卡時，港隊排名第五。之後奧斯卡在跑步環節力追至第三名。彭詩雅擔任第三棒，雖然她在單車環節一度跌落第四，但把握最後一節跑步，保住第三位交棒予「守尾門」的羅競賓。羅競賓於第四棒逐漸拋離第四位的韓國，最終守住第三位衝線，港隊連續三屆奪得三鐵混合接力銅牌。

亞運三項鐵人｜港隊第一棒韋祺（右）完成游泳環節後位列次席。（路透社）

彭詩雅賽後感言：「這不止是銅牌」

2018年雅加達亞運，年僅18歲的彭詩雅初戰大賽便夥拍蔡欣妍、羅亮添、黃子圖在三鐵混合接力以1小時33分04秒獲得銅牌；2022杭州亞運，她改拍賀思樂、伍泰龍及黃子圖以1小時28分22秒再獲銅牌；今屆來到日本名古屋，身邊的拍檔換成韋祺、奧斯卡和羅競賓，在冠軍中國隊（1小時25分54秒）和亞軍日本隊（1小時26分45秒）之後，以1小時27分25秒獲得第三名，彭詩雅第三度踏上亞運頒獎台。

亞運三項鐵人｜（左起）韋祺、奧斯卡、彭詩雅及羅競賓合力贏得三鐵混合接力銅牌。（路透社）

「大家都有進步，而我們依然具備競爭力」

過去兩年努力學習廣東話的彭詩雅，賽後受訪時直呼，「今年好快呀！好攰、好驚，好大壓力，但好開心。」連續3屆皆能獲得銅牌，彭詩雅流露燦爛笑容，隨即認真指出，賽事每年的難度均變得更高，「這不止是銅牌，大家都有進步，而我們依然具備競爭力，相信未來4年亦會繼續進步。」

亞運三項鐵人｜韋祺、奧斯卡、彭詩雅及羅競賓合力贏得三鐵混合接力銅牌。（路透社）

正如彭詩雅所言，港隊連續3屆亞運獲得的三鐵混合接力銅牌，時間一屆比一屆更快，今次港隊的完成時間，足足較2018年那屆快上5分39秒。

亞運三項鐵人｜韋祺、奧斯卡、彭詩雅及羅競賓合力贏得三鐵混合接力銅牌。（路透社）

另一女將韋祺亦稱，對今日的成績感到很高興，「我感恩，我哋全部盡咗力，全部都有進步。」

亞運三項鐵人｜港隊第一棒韋祺（右）完成游泳環節後位列次席。（路透社）

亞運三項鐵人｜韋祺、奧斯卡、彭詩雅及羅競賓合力贏得三鐵混合接力銅牌。（路透社）

亞運三項鐵人｜韋祺、奧斯卡、彭詩雅及羅競賓合力贏得三鐵混合接力銅牌。（路透社）

亞運三項鐵人｜韋祺、奧斯卡、彭詩雅及羅競賓合力贏得三鐵混合接力銅牌。（路透社）

亞運三項鐵人｜韋祺、奧斯卡、彭詩雅及羅競賓合力贏得三鐵混合接力銅牌。（路透社）