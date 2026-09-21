亞運2026｜沈曉榆長拳奪港隊武術16年首金　與師姐聯袂也是傳承

9.713分，是沈曉榆（Lydia）在武術女子長拳的最後得分，倒數第二名出場即登上榜首，大螢幕打出比分，以金牌為目標的她如釋重負，為港隊贏得今屆亞運首面金牌，亦是武術港隊16年後再登頒獎台最高一級，當年奪金的耿曉靈，如今站在沈曉榆的背後。

二人賽後一個擁抱，合作十年，耿曉靈見證沈曉榆多年高低，對小師妹的過去瞭如指掌，盛讚對方是「非常棒的運動員」，性格樂天的沈曉榆輕輕帶過：「就算之前很辛苦，但全都是過去。」

一個擁抱也是傳承，踏在頒獎台最高一級，過去一切苦痛也變得有意義。

趙子晉 名古屋現場直擊



名古屋亞運武術｜沈曉榆在女子長拳奪金，是港隊今屆第一金。（趙子晉攝）

出戰女子長拳的沈曉榆，沒有中國選手參加下，是衝金的大好機會。沈曉榆被列為第15名登場，是倒數第二名出場的選手，沈曉榆踏上賽場時，略花時間收拾心情，拍一拍臉、打一打肚，深呼吸準備好正式登場。

出場前緊張，開賽後全神貫注，沈曉榆在90秒內盡情發揮，伴隨着此起彼落的廣東話歡呼聲，沈曉榆最後抱拳，完成套路。沈曉榆回到場外等待公布比分，大螢幕打出9.713分，比澳門的蘇楚雯高出0.003分，沈曉榆感動地向天合十，夢想多年的亞運金牌到手，向在場的港隊支持者「派心心」，當印尼選手完賽後，沈曉榆確認奪金，是港隊今屆第一面金牌。

名古屋亞運武術｜沈曉榆大派心心。（趙子晉攝）

離開賽場，沈曉榆第一時間與教練兼大師姐耿曉靈相擁，一個擁抱更是傳承，武術港隊上次奪金是2010年廣州亞運女子長拳，當時正是耿曉靈戴上金牌。這名港隊大師姐退役後轉職教練，沈曉榆從10年前與她合作，如今師徒兩人也是亞運金牌得主。

「這面金牌特別有意義，我十分感激她（耿曉靈），從我轉成人組便由她照顧、指導我，恰巧我們的名字也有『曉』字，感覺她就是我的幸運星。」沈曉榆心懷感恩，這面金牌是答謝耿教練的最佳禮物。

名古屋亞運武術｜沈曉榆與教練耿曉靈相擁，盡在不言中。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

「她（沈曉榆）是非常棒的運動員....」耿曉靈對愛徒讚不絕口，具備強大心理質素，懂得應付心理壓力傳她見證沈曉榆的高低起跌，從起初兼顧青年及成年賽，同時處理學業，然後2018年重創十字韌帶，加上疫情的停擺，沈曉榆再踏賽場，擺脫受傷的陰霾，無論比賽或訓練也是拚盡全力，2023年戰績冒起，近年稱霸世界錦標賽、世界運動會、世界大學生運動會，耿曉靈如數家珍，緊記屬於沈曉榆的每個時刻。

「做運動員拿金牌，是自己的苦練成果，以教練身份培養運動員，心情截然不同，是一種傳承。」

名古屋亞運武術｜16年後，耿曉靈退居幕後，成為沈曉榆的教練。（趙子晉攝）

亞運會是武術最高水平賽事，獎牌競爭激烈，今次女子長拳沒有中國隊，沈曉榆今屆專注長拳，朝着金牌進發，踏上賽場一刻，就算心理質素多穩定，她也自言緊張，多得平時訓練，使她任何情況也可打出一定水平。「每一天、每一節的訓練是基礎，當你練到爐火純青時，已經成為自然動作，就算任何狀況、環境，也可發揮相應的水平。」最後如願以償，摘金一刻依然夢幻，「這一刻很不真實....」

名古屋亞運武術｜沈曉榆賽前自言緊張，稱特意「打醒自己」。（趙子晉攝）

名古屋亞運武術｜沈曉榆。（趙子晉攝）

回首高低起跌的生涯，自言性格樂天的沈曉榆，重要事情記在腦海，不快事則忘記：「就算之前很辛苦，但全都是過去。」

沈曉榆近年獲獎無數，距離「武術大滿貫」只差亞洲錦標賽及亞洲盃，她希望與耿曉靈一樣，達成大滿貫才告別運動員生涯，但若武術加入2032年布里斯班奧運，一切或許有變數。不過，享受當下，對沈曉榆才是最重要。

名古屋亞運武術｜沈曉榆提及她的戰衣是由胞姐設計，背後有代表全能的六角形，代表香港的獅子山及心愛的韓國男團EXO。（趙子晉攝）