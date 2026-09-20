亞運2026｜中國首金出爐 女子現代五項團體成功衛冕
撰文：胡卉忻
出版：更新：
名古屋亞運會開幕後首個正式比賽日，在愛知縣安城市綜合運動公園舉行的現代五項女子決賽中，中國隊憑藉整體戰力，由張明煜、吳希瑤、付靜及孟鑫聯手出擊，順利奪得現代五項女子團體金牌，為中國代表團奪得今屆亞運會首枚金牌，中國隊亦在該項目實現亞運連霸。
作為隊中核心，張明煜在劍擊與游泳分項表現極佳，為團體奠定總分優勢。配合隊友吳希瑤、付靜與孟鑫在障礙跑及激光跑的平均發揮，中國隊總得分一路領先。雖然韓國隊好手、巴黎奧運銅牌得主成承民在劍擊與障礙跑早早確立優勢並於激光跑順利衝線，奪得個人金牌，但中國隊憑藉三人計分的團體總分優勢，成功壓倒韓國隊與日本隊，再次將團體金牌收入囊中。張明煜以1460分屈居亞軍獲得銀牌，隊友吳希瑤收穫銅牌。
今屆現代五項規則出現顯著變革，正式以障礙跑取代過往爭議不斷的馬術分項，因此項目包含劍擊、障礙跑、游泳以及激光跑（射擊+跑步）。在亞運會及世錦賽等頂級大賽中，團體賽並沒有獨立進行的團體賽程，而是以個人賽的成績直接累計，每支參賽代表隊最多可派出4名運動員參加個人賽。當比賽結束後，賽會將會提取每隊表現最好的3名運動員在個人賽獲得的「現代五項總積分」進行加總，總分最高的國家或地區代表隊即可獲得團體金牌。
亞運會2026游泳︱何詩蓓暫未登場 港隊女子100自接力第4名晉決賽名古屋亞運｜開支翻三倍仍遭批寒酸 中央不為地方辦國際賽事兜底名古屋亞運開幕｜日本兩代田徑傳奇 室伏重信室伏廣治父子點聖火亞運會｜康文署18區設觀賞站邀市民為運動員打氣 今起開放至10.4名古屋亞運｜韓國隊比賽播錯朝鮮國歌 亞運組委會官員登門道歉名古屋亞運｜泰國隊怨午餐份量少 職員夾餸蔬菜只能選一種｜有片名古屋亞運｜選手村郵輪接駁巴士遲到 中國乒乓隊碼頭暴曬呆等名古屋亞運｜中國男籃4強遭日本三線兵大炒 8年間亞洲霸主淪二流名古屋亞運︱中國男籃9.18慘負日本 内地網民批教練｢對不起人民｣何詩蓓棄戰50米蛙泳 專注自由泳主項力爭衛冕雙金︱名古屋亞運