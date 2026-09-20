亞運2026｜中國首金出爐　女子現代五項團體成功衛冕

名古屋亞運會開幕後首個正式比賽日，在愛知縣安城市綜合運動公園舉行的現代五項女子決賽中，中國隊憑藉整體戰力，由張明煜、吳希瑤、付靜及孟鑫聯手出擊，順利奪得現代五項女子團體金牌，為中國代表團奪得今屆亞運會首枚金牌，中國隊亦在該項目實現亞運連霸。



作為隊中核心，張明煜在劍擊與游泳分項表現極佳，為團體奠定總分優勢。配合隊友吳希瑤、付靜與孟鑫在障礙跑及激光跑的平均發揮，中國隊總得分一路領先。雖然韓國隊好手、巴黎奧運銅牌得主成承民在劍擊與障礙跑早早確立優勢並於激光跑順利衝線，奪得個人金牌，但中國隊憑藉三人計分的團體總分優勢，成功壓倒韓國隊與日本隊，再次將團體金牌收入囊中。張明煜以1460分屈居亞軍獲得銀牌，隊友吳希瑤收穫銅牌。

中國選手吳希瑤、張明煜參加現代五項比賽。（新華社）

中國選手孟鑫（右）和吳希瑤（左）比賽中。（新華社）

張明煜、吳希瑤、付靜及孟鑫聯手為中國奪得現代五項女子團體金牌，張明煜獲個人賽銀牌，吳希瑤斬獲銅牌。（新華社）

今屆現代五項規則出現顯著變革，正式以障礙跑取代過往爭議不斷的馬術分項，因此項目包含劍擊、障礙跑、游泳以及激光跑（射擊+跑步）。在亞運會及世錦賽等頂級大賽中，團體賽並沒有獨立進行的團體賽程，而是以個人賽的成績直接累計，每支參賽代表隊最多可派出4名運動員參加個人賽。當比賽結束後，賽會將會提取每隊表現最好的3名運動員在個人賽獲得的「現代五項總積分」進行加總，總分最高的國家或地區代表隊即可獲得團體金牌。