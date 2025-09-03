一片重溫．閱兵｜習近平普京金正恩歷史性同框　東風61、殲35亮相

今日（9月3日）上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。閱兵大會包括約70分鐘的盛大閱兵，《香港01》帶大家重溫精彩瞬間。



習近平與普京金正恩歷史同框

+ 3

26位國家元首和政府首腦登上北京天安門城樓，觀看中國紀念抗日戰爭勝利80周年大閲兵（下稱九三閱兵）。一改2015年右側為外國領導人的站位傳統，本次閱兵式，普京站在習近平右邊，朝鮮最高領導人金正恩則站在習近平左邊，三人並立。

上午8點35分，習近平與普京、金正恩共同登上天安門城樓觀禮。本次閱兵儀式國內領導人與國際領導人穿插站位，普京與金正恩二人分別站在習近平右側與左側，中朝俄三國領導人歷史性同框。

中國閲兵｜歷史性同框！普京、金正恩站習近平兩側共登天安門

習近平發表講話群眾高呼「主席好」

上午9時20分，檢閱車駛過金水橋，閱兵總指揮、解放軍中部戰區空軍司令員韓勝延中將上前報告：「主席同志，受閱部隊準備完畢，請您開始檢閱！」習近平下令「開始！」，軍樂團奏響《檢閱進行曲》，檢閱車向東長安街駛去。從畫面可見，本次閱兵紅旗車車牌為「1945」和「2025」，象徵抗戰勝利80周年。

受閱官兵、鐵甲戰車整齊列隊，接受檢閱。習近平依次向受閱官兵問候：「同志們好！」「同志們辛苦了！」，受閱官兵整齊高聲回答：「主席好！」「為人民服務！」

9時30分，習近平乘檢閱車返回天安門廣場，受閱解放軍官兵齊聲高呼：「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良。」並高呼三個必勝：「正義必勝、和平必勝、人民必勝」。習近平向官兵、民眾揮手致意。

+ 7

閱兵領導人與官兵相互問候是中國閱兵傳統。新中國剛成立時期，開國元勳朱德以總司令的身份檢閲部隊，向全體官兵問好：「祝同志們健康！」官兵們回答：「祝總司令健康！」朱德高呼：「中華人民共和國萬歲！」官兵們回答：「萬歲！萬歲！萬萬歲！」

東風61、東風5C、鷹擊21等武器現身

作為中國陸基洲際導彈家族新成員，「東風-61」與「東風-31新型陸基洲際導彈」共同組成陸基核威懾梯隊，首次公開亮相即納入國家「三位一體」戰略核力量體系。

核導彈第二方隊是裝備方隊壓軸出場的方隊，12台大型導彈運輸車載著「東風-5C」液體洲際戰略核導彈浩蕩而來。「東風-5C」液體洲際戰略核導彈是中國戰略反擊體系中的重要組成，打擊範圍覆蓋全球，全時戒備、有效威懾，以武止戈、砥定乾坤。