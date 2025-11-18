福建艦入列後首次海上實兵訓練　殲35等完成多架次彈射起飛

近日，由海軍福建艦、延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊在完成海上訓練任務後返回三亞某軍港。這是福建艦入列之後開展的首次海上實兵訓練任務。



福建艦開展入列後首次海上實兵訓練。（央視新聞）

據央視報道，今次任務中，殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機完成了多架次彈射起飛和着艦訓練，有效檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力，艦機適配性得到進一步驗證。

任務期間，福建艦航母編隊還開展了編隊航行、艦機聯合搜救等多個課目訓練。

艦機聯合搜救課目中，編隊指揮所下達處置特情後，艦機海空聯動、協同配合，快速完成救援任務，助推編隊艦載機特情處置和搜救兵力轉進流程完善優化，強化了編隊應急情況處置能力。

任務期間，福建艦航母編隊開展了編隊航行、艦機聯合搜救等多個課目訓練。（央視新聞）

任務中，殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機完成了多架次彈射起飛和着艦訓練。（央視新聞）

據悉，今次福建艦航母編隊開展海上訓練，是根據工作計劃作出的正常安排，旨在檢驗部隊訓練成效，提高維護國家主權、安全和發展利益的能力。

福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，舷號為「18」，2022年6月下水命名。今年11月5日在三亞某軍港舉行入列授旗儀式，中共總書記、國家主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。

11月5日，福建艦在海南三亞入列。（新華社）

