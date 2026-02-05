中國人大常委會罷免三軍工高管人大代表資格　未涉張又俠、劉振立

據新華社消息，２月4日下午，全國人大常委會發佈的公告稱，周新民、羅琦、劉倉理被罷免第十四屆全國人大代表職務，三人的代表資格終止。公開資料顯示，被罷免的三人均來自國防科工領域，其中羅琦、劉倉理分別為中工院和中科院的院士。



（左至右）周新民、羅琦、劉倉理。（資料圖）

綜合媒體報道，2月4日，十四屆全國人大常委會第二十次會議在北京舉行。中國人大常委會引述上海市、山東省和四川省人大常委會決定，終止周新民、羅琦和劉倉理的代表資格。

據悉，此次被罷免的三人均來自國防科技工業領域，周新民曾任中國航空工業集團董事長，羅琦曾任中核集團總工程師，劉倉理曾任中國工程物理研究院院長。值得註意的是，三人此前已缺席重要場合或不明原因去職。

中國十四屆全國人大常委會第二十次會議星期三（2月4日）在北京人民大會堂舉行，全國人大常委會委員長趙樂際主持會議。（新華社）

公開資料顯示，周新民生於1969年11月，江西臨川人，擁有西北工業大學工學學士學位和華中科技大學工程碩士學位，長年在航空領域工作，從基層技術人員一路晉升至國企高管，曆任昌河飛機工業集團董事長、中國商飛總經理、中航工業董事長，2023年2月當選人大代表。

周新民（中國航空工業集團有限公司網站）

羅琦生於1967年10月，四川富順人，中國核動力反應爐領域領軍人，2019年當選工程院院士。他曾率領團隊研發了中國具有完全自主知識產權的三代核電技術「華龍一號」。羅琦2022年3月獲任命中核集團總工程師，2023年3月當選人大代表、人大常委會常委和全國人大教育科學文化衛生委員會委員。

羅琦（西北工業大學網站）

劉倉理生於1961年12月，陝西岐山人，實驗物理學家。他在1982年畢業於國防科技大學；1993年獲得中國科技大學碩士學位；1999年獲得美國加州理工學院博士學位；2021年當選為中國科學院院士。他從事核武器、高新技術武器、先進常規武器研發和爆炸力學、爆轟物理、高能量密度物理等領域研究。

劉倉理2022年起擔任中國工程物理研究院院長（副部級），2024年6月被免去該職務。工程物理研究院是中國唯一的核武器研制生產單位。他在2023年2月當選人大代表，3月當選人大常委會常委。

劉倉理（觀察者網）

會議未涉張又俠劉振立 兩人仍為全國人大代表

據《聯合早報》報道，中國全國人大常委會會議通常在月底舉行，2月底還將召開會議，為3月初的全國人大會議做準備。因而此前有媒體分析，星期三加開的這場會議，或涉及免去被官宣立案調查的張又俠和劉振立的職務及代表資格。

《聯合早報》引述《聯合報》報道稱，中國人大網顯示，目前張又俠、劉振立仍是全國人大代表，兩人均隸屬解放軍和武警代表團。

2024年8月29日，中國北京，圖為中國中共中央軍委副主席張又俠會晤美國安顧問沙利文。（Reuters）

根據公告，截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表人數減至2897人。