三軍工央企高管被罷免人大代表　分析：或涉貪未必因張又俠案

中國全國人大常委會臨時增開會議，三名中國軍工央企高管被罷免全國人民代表大會代表職務，但會議未如外界猜測，免去中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立的相關職務。



被罷免的軍工央企高管是中國航空工業集團原董事長周新民、中國核工業集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。三人此前已缺席重要場合或不明原因去職。分析認為，他們可能涉及軍工系統腐敗，但未必與張又俠案存在直接關聯。

據新華社報道，全國人大常委會2月4日公告，周新民、羅琦和劉倉理被罷免第14屆全國人大代表職務，三人的代表資格終止。羅琦的全國人大常委會委員、全國人大教科文衛委員會委員職務，以及劉倉理的全國人大常委會委員職務，也相應撤銷。

中國航空工業集團原董事長周新民（左起）、中國工程物理研究院原院長劉倉理和中國核工業集團原總工程師羅琦（2月4日）官宣被罷免全國人大代表職務。 （聯合早報/互聯網）

公開資料顯示，今年57歲的周新民是江西撫州人，2024年3月接替譚瑞松出任中航工業董事長，2025年7月被免職。

59歲的羅琦是四川自貢人，2022年3月出任中核集團總工程師。羅琦與中共湖南原省委書記許達哲同時缺席2025年全國兩會引起關注，許達哲去年10月被罷免人大代表職務。中核集團並未公開宣布羅琦被免職的消息，但他的名字已從集團領導班子名單中消失。羅琦2019年當選中國工程院院士，但院士名單中已不見他的名字。

65歲的劉倉理是陝西寶雞人，2015年9月擔任中物院院長，直到2024年6月和時任副院長莫則堯雙雙被免職。劉倉理2021年當選中國科學院院士，他的名字已從院士名單中刪除。

中國國防部1月24日宣布，張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法被查。中國全國人大常委會2月4日的會議並非常規舉行，而是臨時增開且只有一天，因此外界原本猜測，會議可能涉及免去張又俠與劉振立的相關職務和兩人的全國人大代表資格。

2024年8月29日，中國北京，圖為中國中共中央軍委副主席張又俠會晤美國安顧問沙利文。（Reuters）

台灣開南大學人文社會學院教授張執中接受《聯合早報》採訪時說，三名軍工央企高管被罷免人大代表，可能存在兩種原因：一是涉及「裸官」問題，二是涉嫌違紀違法，「可能和軍工系統問題有關，與張又俠等人關聯性較小」。

台灣政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文受訪時研判，上述人事變動未必直接指向張又俠案，而是反映出軍工體系中「上游中游下游集體腐敗的關係鏈」。

中國軍方自2023年掀起反腐風暴以來，火箭軍與裝備採購部就淪為貪腐重災區，中國軍工系統頻頻傳出腐敗案件，多名高層相繼落馬。

中航工業原董事長譚瑞松於2024年8月官宣被查，隔年2月被開除中共黨籍，3月因涉嫌貪污受賄被捕。中航工業原總經理郝照平、副總經理楊偉去年1月被免職。另外，中核集團原副總工程師劉士鵬去年8月被罷免人大代表，原總經理顧軍今年1月官宣被查。

基於上述背景，張執中判斷，周新民與羅琦有很大可能是在軍工系統反腐過程中被牽出，而劉倉理是於2024年6月被免中物院院長一職，可能涉及裸官問題或涉嫌違紀違法。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

