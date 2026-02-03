張又俠落馬　美媒：台海短期動武機率降　心理戰升溫

中共中央軍委副主席張又俠被查落馬，引發外界關注是否牽動台海局勢。美國《華爾街日報》刊文指出，中共總書記習近平大舉整頓解放軍高層，雖然獨攬軍隊指揮權，但短期內攻台可能性已下降，正轉向一場「旨在不費一槍一彈就瓦解台北決心」的行動。



台媒《中央社》報道，這篇題為「習近平獨攬軍權，中共台海決策成一言堂」的文章指出，透過整肅張又俠等高層，習近平將武裝力量指揮權集中於一人，並消除了可能在對台行動中「起牽制作用的內部權威聲音」。如今，唯有習近平個人的願景，將決定兩岸對抗走向何方。

報道提到，解放軍正朝習近平設定的2027年「現代化目標」衝刺，該目標通常被解讀為「做好台海應急準備」。不過外交與軍事分析人士指出，習近平已整頓他3年前親手提拔的6名高級將領中的5人，使短期攻台機率下降。

2024年8月29日，中國北京，圖為中國中共中央軍委副主席張又俠會晤美國安顧問沙利文。（Reuters）

分析認為，北京將更多依賴「剛好低於公開衝突門檻」的戰術，例如不間斷模擬海空封鎖演習，展現心理攻勢背後的硬實力。曾任拜登政府高級國安官員及美國在台協會主席的羅森伯格表示，習近平目前對台作法是一場更廣泛的脅迫行動，整合軍事威懾、經濟與網絡施壓。

文章指出，北京亦透過法律戰開闢新戰線，利用國內法律追訴台灣官員，使台灣民眾赴中國大陸風險上升。有台灣官員對此表示，北京正發動旨在癱瘓台灣能源與醫療基礎設施的網絡攻擊，同時對日本等國施壓，意圖在外交上孤立台灣。

前五角大樓戰略家、現任新加坡拉惹勒南國際研究院研究員的唐安竹表示，為使美國威懾策略奏效，美方需要習近平身邊有一群「能提供客觀建議的能幹將領」。他並指出，習近平透過架空軍隊最高決策機構，將面臨更大指揮與控制挑戰，形同「一人委員會」指揮百萬大軍，沒有張又俠後，誤判風險恐上升。

美國政府官員則表示，白宮正專注於以第一島鏈為基礎的「拒止防禦」，透過提高中國採取軍事行動的成本，在「不陷入無謂對抗」前提下，阻止中國大陸對該地區的軍事進攻與控制。