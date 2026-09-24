柬埔寨破獲特大毒品槍支案　7中國男落網　繳獲840公斤毒品49支槍

9月23日，柬埔寨警方在西哈努克省海域破獲一宗特大毒品及非法槍械案，當場逮捕7名中國籍男疑犯，並繳獲約840公斤毒品、49支長短槍以及近8000發子彈。



柬埔寨警方在西哈努克省海域破獲一宗特大毒品及非法槍械案，當場逮捕7名中國籍男嫌疑人。（柬中時報）

警方共查獲42大袋、總重約840公斤的毒品。（柬中時報）

警方搜獲49支長短槍以及近8000發子彈。（柬中時報）

警方搜獲49支長短槍以及近8000發子彈。（柬中時報）

據《柬中時報》引述西哈努克省海警消息，警方經過連日秘密偵查及佈控後，於9月23日在竹島（Koh Russey）附近海域展開突擊行動。警方首先在海上截獲一艘快艇，當場拘捕兩名中國籍男子；隨後順線追查，在陸上截停兩輛汽車，再拘捕另外5名中國籍男子。

行動中，警方共查獲42大袋、總重約840公斤的毒品，並搜獲大批槍械彈藥包括10支長槍、39支手槍、108個彈匣、7937發子彈以及8個消音器，同時扣押一艘快艇、兩輛汽車和3輛電單車。

警方繳獲約840公斤毒品。（柬中時報）

警方繳獲約840公斤毒品。（柬中時報）

柬埔寨警方於9月23日在竹島（Koh Russey）附近海域展開突擊行動。（柬中時報）

目前，7名涉案中國籍嫌疑人及相關物證已全數移交西哈努克省警察局，案件正進一步深入調查。