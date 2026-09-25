中秋爆款出海！盤錦河蟹熱銷越南　廣式月餅遠銷40餘國家和地區

今日（25日）正值中秋佳節，進口生鮮迎來小高峰，出口節慶產品訂單也屢創新高。據統計，今年前8個月，中山海關共監管出口月餅超600噸，覆蓋全球40多個國家和地區。遼寧盤錦河蟹出口量達482噸，其中對越南出口約佔越南活蟹進口份額的一半。



廣式月餅。（央視財經）

據《央視財經》、《中山+》報道，中山市至尊帝皇食品（中山）有限公司副總經理賴麗娥表示，今年，他們不僅發給西班牙客戶的月餅早已售罄，還新增了瑞典和厄瓜多爾等市場。此外，公司與廣州中醫藥大學聯合研發「本草系列」月餅，是今年內銷市場的爆款，「不少海外客戶對這些新品表現出濃厚興趣，明年計劃把這幾款新品推向海外，探索全年出口銷售模式。」

今年前8個月，中山海關共監管出口月餅超600噸，覆蓋全球40多個國家地區。（中山+）

遼寧盤錦正值河蟹上市季。報道指出，9月20日，一批7.5噸鮮活河蟹在盤錦啟運，經廣西憑祥口岸出口越南，中秋節當天就能抵達越南商超。今年前8個月，盤錦河蟹出口量達482噸，同比增長14.5倍，其中對越南出口約佔越南活蟹進口份額的一半。與此同時，對韓國出口釣餌河蟹2448噸。