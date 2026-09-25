中秋爆款出海！盤錦河蟹熱銷越南 廣式月餅遠銷40餘國家和地區
撰文：吳真銘
出版：更新：
今日（25日）正值中秋佳節，進口生鮮迎來小高峰，出口節慶產品訂單也屢創新高。據統計，今年前8個月，中山海關共監管出口月餅超600噸，覆蓋全球40多個國家和地區。遼寧盤錦河蟹出口量達482噸，其中對越南出口約佔越南活蟹進口份額的一半。
據《央視財經》、《中山+》報道，中山市至尊帝皇食品（中山）有限公司副總經理賴麗娥表示，今年，他們不僅發給西班牙客戶的月餅早已售罄，還新增了瑞典和厄瓜多爾等市場。此外，公司與廣州中醫藥大學聯合研發「本草系列」月餅，是今年內銷市場的爆款，「不少海外客戶對這些新品表現出濃厚興趣，明年計劃把這幾款新品推向海外，探索全年出口銷售模式。」
遼寧盤錦正值河蟹上市季。報道指出，9月20日，一批7.5噸鮮活河蟹在盤錦啟運，經廣西憑祥口岸出口越南，中秋節當天就能抵達越南商超。今年前8個月，盤錦河蟹出口量達482噸，同比增長14.5倍，其中對越南出口約佔越南活蟹進口份額的一半。與此同時，對韓國出口釣餌河蟹2448噸。
中國「土味」帶貨直播紅爆全球 老外瘋狂沉迷全因一理由：平到震中國前8個月貨物貿易進出口總值34.78萬億元 按年增長17.6%小米汽車明年進軍歐洲市場 已與8家德國頭部汽車經銷商簽署合作通縮陰影下的內卷與痙攣：中國經濟的低預期迷局中國工程機械2026上半年出口金額343億美元 成全球第一產銷大國