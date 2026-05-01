大熊貓界頂流「花花」先被指殘疾後改口唐氏症　旅行社緊急致歉

成都大熊貓繁育研究基地裡的「網紅明星」花花（本名：和花）近日遭一導遊稱為殘疾，言論曝光後引發遊客及粉絲不滿，相關旅行社隨後公開致歉。



綜合「觀察者網」、「界面新聞」等內媒報道，事件發生於4月29日下午，一名導遊在基地帶團參觀時，於講解過程中稱網紅大熊貓花花為「殘疾」，引來現場遊客糾正。

媒體報道還原現場，稱有遊客強調「花花不是殘疾！」唯導遊堅持自己沒有說錯，稱「公司電子稿就是這樣寫的」，後續有遊客要求道歉並要求其出示導遊證，但被拒絕。同時，有在場的遊客報警，待民警抵達，該導遊則改口稱當時說的是花花患有「唐氏綜合症」。

內媒《極目新聞》報道指出，去年成都導遊協會已發文，要求導遊講解大熊貓花花相關內容時，務必以官方發佈的訊息為準，不要誤導遊客。而早在這宗事件發生前，即有遊客PO把影片上網絡，甚至連外網都在流傳，顯示不只一名導遊介紹「花花」殘疾，立刻遭到遊客反駁糾正。

相關說法迅速在網絡傳播，引起部分遊客及關注花花的網民不滿。四川省中國青年旅行社有限公司5月1日就事件發布致歉聲明，指出「4月29日，網絡平台出現『導遊對成都大熊貓繁育研究基地大熊貓『和花』的錯誤言論』，造成了不良的影響。公司高度重視此次事件，第一時間開展核查」。

旅行社表示，涉事言論發生於其錦華分社承接的4月29日熊貓基地一日遊行程中，但涉事導遊雷某霞「非公司導遊，系涉事分社外聘的帶團人員」。公司同時承認，事件反映出分社在經營管理上存在問題。

聲明進一步指出，此次事件的發生，暴露出該分社經營管理存在失察失職的情況。對四川省文旅行業造成的負面影響，深感自責與愧疚。鄭重向深受大家喜愛的大熊貓「和花」、向所有關愛大熊貓、守護保護動物的社會公眾與網民，致以最誠摯的歉意。

旅行社表示，已主動與當地文旅主管部門對接，配合調查，並將依據結果對涉事分社及相關責任人作出嚴肅處理，絕不姑息。

聲明最後強調，大熊貓是成都最具代表性的城市文旅名片，而「和花」更是城市形象的重要象徵，公司將吸取教訓，規範導遊服務行為，避免類似事件再次發生。