有片｜全球唯一野生白色大熊貓近況曝光！9歲左右體態健碩極罕見

近日，大熊貓國家公園臥龍片區公布全球唯一野生白色大熊貓的野外活動影像，時間跨度為2024至今年。專家介紹，這隻大熊貓應該9歲左右，作為白化個體，在自然界中長期穩定存活彌足珍貴。



2026年3月，白色大熊貓獨自穿梭於山林。（四川臥龍自然保護區）

5月22日，大熊貓國家公園臥龍片區公布全球唯一野生白色大熊貓近三年的野外活動影像。專家介紹，這隻白色大熊貓體格壯實，成年後四肢的毛髮呈現淡淡金棕色。每段影像中，這隻白色大熊貓都是單獨活動，初步推算它目前9歲左右，早已自立門戶。

相較2019年首次發現時的幼體模樣，如今這隻壯年的白色大熊貓體態健碩、行動自如，野外適應能力、生存狀態俱佳。

2024年標記領地。（央視新聞）

此次四川臥龍跟蹤拍攝的白色大熊貓，則是屬於基因白化變異。因其體內無法生成黑色素，通體毛髮潔白無瑕，雙眼也呈現出獨特的淡粉色，模樣格外特別。白化野生動物本身在自然界中極為罕見，能夠在野生環境中健康成長、長期穩定存活更是彌足珍貴。

此前報道

據央視報道，2019年4月，一張由大熊貓國家公園臥龍片區採集到的，一隻白色大熊貓幼崽的圖片出現在公眾視野中，與經典黑白配色的大熊貓相比，渾身雪白、體態稚拙的白色大熊貓，堪稱差別迥異，宛若虛構。但由於當時受監測條件的限制，工作人員僅僅採集到稍顯模糊的側面照以及一段身影同樣模糊、一閃而過的臀背部影片。

2019年4月，一張由大熊貓國家公園臥龍片區採集到的，一隻白色大熊貓幼崽的圖片出現在公眾視野中。（四川臥龍自然保護區）

其後，臥龍國家級自然保護區管理局針對這隻罕見的白色大熊貓，成立了專門的課題組並展開專項監測。在經過多次研判路線、佈設和調整紅外相機位點，終於在一個合適的位點拍攝到了這隻白色大熊貓的一幀清晰正面全身像。

北京大學生命科學學院研究員李晟介紹，在大熊貓分布的北端的秦嶺地區，存在另外一種比較罕見的大熊貓色型，是棕白色的色型。臥龍記錄到一個非常罕見的白化大熊貓，可能是由於基因變異。

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白化動物，是自然界中一類奇特而神秘的個體，白化現象可能在多種動物類群中出現，在中國古代史料中，便有對白化鹿、白化熊、白化海龜甚至是白化鳥類的記錄。據專家介紹，根據以往研究結果，白化動物往往同時伴隨一些因基因缺陷導致形態或生理異常而產生的多種疾病。

李晟又指，這隻個體目前可能是中國有正式文獻記載以來，第一隻野外記錄到的白化大熊貓。牠的基因會不會在小的種群裏面逐漸傳播開來，能不能一直穩定遺傳下去，這個是目前還不太清楚的，需要後續更多的研究來了解。