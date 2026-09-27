京港高鐵雄安至商丘段即將開通　兩地最快2小時27分鐘可達

《央視新聞》報道，京港高鐵雄安至商丘段（以下簡稱京港高鐵雄商段）將於9月28日開通運營，雄安站至商丘站最快2小時27分鐘可達。



京港高鐵雄安至商丘段即將開通。（央視新聞）

據介紹，京港高鐵是中國「八縱八橫」高鐵網的「一縱」，起自北京豐臺站，經由雄安、商丘、合肥、南昌、贛州、深圳等地，終至香港西九龍站。目前，京港高鐵商丘至合肥段、合肥至安慶至九江段、南昌至贛州段、贛州至深圳段、深圳至香港段已建成運營，南昌至九江段在建，北京豐臺至雄安段項目正在積極有序推進前期工作。

京港高鐵雄安至商丘段即將開通。（央視新聞）

京港高鐵雄安至商丘段即將開通。（央視新聞）

此次開通的京港高鐵雄商段北起雄安站，經河北省雄安新區、滄州市、衡水市、邢臺市，山東省聊城市，河南省濮陽市，山東省濟寧市、菏澤市至河南省商丘市，終至商丘站，正線全長552公里，設計時速350公里，全線共設雄安、任丘西、肅寧河間、深州東、衡水南、棗強南、清河西、臨清東、聊城西、陽穀東、台前東、梁山、鄆城、菏澤東、曹縣西、商丘16座車站。