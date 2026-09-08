瑞金直達延安高鐵開通　11.5小時跨越三省連接兩大革命老區

今年是中國工農紅軍長征勝利90周年。2026年9月6日，江西瑞金至陝西延安的直達高鐵開通，從長征的出發地到長征的落腳點，這條「紅色動脈」總里程達1857公里，運行時長11小時32分鐘，線路依託昌贛（南昌-贛州）、西十（西安-十堰）、西延（西安-延安）等高鐵路網貫通南北。國鐵南昌局客運部工程師楊亮表示，這不僅是一趟交通列車，更是一條紅色精神紐帶。



2026年9月6日，江西瑞金至陝西延安的直達高鐵開通。（新華社）

從長征的出發地到長征的落腳點，這條「紅色動脈」總里程達1857公里，運行時長11小時32分鐘。（新華社）

途徑20多站跨越三省 連接中部與西北

綜合《新華社》、中國新聞網等報道，這趟G3998次復興號列車途經瑞金、于都、吉安、南昌、廬山、武漢、漢口、西安、延安等20多站，跨越江西、湖北、陝西三省，成為聯動中國中部地區與西北城市群的重要紐帶。票價約800元至2600元人民幣。

2026年9月6日，江西瑞金至陝西延安的直達高鐵開通。（微博@楊胖胖瘦了）

據中國鐵路南昌局集團有限公司客運部工程師楊亮介紹，此前，瑞金往返延安無直達列車與航班，旅客出行需在南昌、武漢、西安等地中轉，全程耗時長達16小時至22小時，耗費大量時間與精力。

楊亮表示，瑞金直達延安的高鐵開通後，不僅是一趟交通列車，更是一條紅色精神紐帶、文旅振興通道、便民民生線路，將相隔千里的兩大革命老區緊密聯繫在一起。

中國鐵路南昌局集團有限公司客運部工程師楊亮介紹，此前，瑞金往返延安無直達列車與航班，旅客出行需在南昌、武漢、西安等地中轉，全程耗時長達16小時至22小時。（微博）

紅軍烈士後代：帶着爺爺的草鞋乘坐高鐵

紅軍烈士後代劉陽是瑞金市民政局的一名工作人員，他的爺爺劉德桂在長征路上犧牲。得知瑞金要開通直達延安的高鐵，劉陽迫不及待地登車體驗，「今天我帶着爺爺的烈士證明書和一雙草鞋乘坐這趟高鐵，他們當年從瑞金到延安是穿着草鞋步行，而現在我們到延安的路程已經發生了翻天覆地的變化。」

2026年9月6日，江西瑞金至陝西延安的直達高鐵開通。（新華社）

旅客曾伶權特意來體驗首發列車，「一進瑞金站，就能看到各式各樣紅色主題活動，節目表演、打卡點位都安排上，氛圍感很足。」其表示，一邊趕路一邊感受紅色文化，這樣的出行體驗特別有意義。

2026年9月6日，江西瑞金至陝西延安的直達高鐵開通。（微博@楊胖胖瘦了）

江西瑞金至陝西延安的直達高鐵開通，車站、車上節目安排的滿滿當當。（新華社）

乘客「楊胖胖瘦了」表示，車站、車上節目安排的滿滿當當，「個人感覺最用心的還是瑞金站安排的出發吹號，視覺效果、聽覺效果以及傳播效果拉滿。」