習特會後外交部發涉台影片《回家的路》　稱統一進程不可擋｜有片

中國外交部發言人辦公室微信視頻號9月28日發布雙語影片《回家的路》，稱解決台灣問題、實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，「順之者昌，逆之則亡」。



此次發布恰逢中美元首華盛頓會晤後不久，習近平在會晤中明確指出，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。



此次發布恰逢中美元首華盛頓會晤後不久，習近平在會晤中明確指出，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場。（影片截圖）

《七子之歌》開場 稱台灣為東海遺珠

影片開篇引用詩人聞一多《七子之歌》組詩，將台灣喻為「東海捧出的珍珠一串」。旁白指出，台灣與大陸骨肉分離源於列強侵略，隔岸相望則是內戰遺殤，但這都改變不了台灣自古屬於中國、兩岸同根同源的事實。

影片回顧歷史，稱宋元以後，中國歷代中央政府在澎湖、台灣設治，實施行政管轄，台灣逐漸成為富庶的寶島，兩岸同胞世代相守，共同書寫了輝煌的中國歷史，創造了燦爛的中華文明。

旁白還稱，兩岸曾共赴國難、並肩抗日，任憑帝國主義摧殘，台灣同胞始終心向祖國。

影片回顧歷史，稱宋元以後，中國歷代中央政府在澎湖、台灣設治，實施行政管轄。（影片截圖）

旁白還稱，兩岸曾共赴國難、並肩抗日，任憑帝國主義摧殘，台灣同胞始終心向祖國。（影片截圖）

畫面中出現廈門五老峰上台籍抗日將領李友邦題寫的「復疆」石刻。影片隨後引用《開羅宣言》和《波茨坦公告》，稱這是中國政府恢復對台灣行使主權的重大歷史事件。

畫面中出現廈門五老峰上台籍抗日將領李友邦題寫的「復疆」石刻。（影片截圖）

稱統一不可阻擋 警告分裂無出路

影片結尾強調，政治主張不同、社會制度有別，絕不是分裂的藉口；兩岸同胞渴望交流、期盼發展的心聲，是民進黨當局阻撓不了的潮流。

影片稱，解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之則亡。（影片截圖）

影片重申願以最大誠意爭取和平統一前景，但在事關主權和統一的重大原則問題上絕不妥協退讓。