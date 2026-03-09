兩會2026｜最高法報告提台出版人富察案：煽動分裂國家依法定罪

3月9日，十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民法院院長張軍向大會作最高人民法院工作報告。報告提到，八旗文化總編輯富察（李延賀）案件，張軍稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。



最高法報告提出，堅持總體國家安全觀，全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法有力防風險、保安全、護穩定，建設更高水平平安中國。

堅決捍衛國家安全。深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭，推進反恐維穩法治化常態化。貫徹反分裂國家法，嚴懲「台獨」頑固分子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀（富察）依法定罪判刑。依法懲治向境外走私稀土、非法出售親本種子等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。

台灣出版人富察（李延賀）危害國家安全被判3年

李延賀（富察）出生於大陸遼寧，滿族人，其妻子為台灣人。在移居台灣前，李延賀曾是上海文藝出版社副社長，其後在台灣創辦八旗文化出版社。八旗文化出版書籍中，有許多中國大陸不能出版的禁書，富察本人也時常上政論節目或公開評論中國時政。

2023年3月，李延賀（富察）返回上海後即失聯。同年4月26日，國台辦回應事件，證實李延賀因涉嫌「從事危害國家安全」的活動，正在接受調查。2025年2月17日，上海市第一中級人民法院對該案一審公開宣判，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

最高法：去年審結涉港澳台案件3.1萬件

最高法工作報告還指出，2025年審結涉港澳台案件3.1萬件，同比增長15.6%。推動粵港澳大灣區司法規則銜接，認可並執行在大灣區內地九市設立的港資澳資企業選擇港澳為仲裁地的裁決。廣東法院特邀港澳調解組織調解近千起涉外涉港澳糾紛案件。邀請129名台胞調解員入駐涉台調解平台，妥善化解涉台胞台企權益保護糾紛。江蘇、浙江、福建等地選聘港澳台同胞和僑胞擔任人民陪審員、調解員參與相關司法活動。

最高檢：依法辦理涉港澳台和涉僑案件2180件

最高人民檢察院院長應勇也在工作報告指出，堅決捍衛國家安全，依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。貫徹《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。

此外，去年依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。依法懲治「台獨頑固分子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，「維護國家主權、統一和領土完整」。依法辦理涉港澳台和涉僑案件2180件。支持福建、廣東等地檢察機關加強對台司法互助聯絡窗口建設等。