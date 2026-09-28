柬埔寨精通華語警察助電詐客入境　半年即收20萬美金　遭檢方提控

據柬埔寨媒體《柬中時報》引述柬埔寨反貪局消息，柬埔寨一名30歲的警察裴勇平涉嫌協助涉網絡詐騙的外國人非法入境柬埔寨，並從中收取超過20萬美元（約156.87萬港元），目前已被檢方提控。



報道引述柬埔寨反貪局9月25日發佈的通報稱，一名移民警察中尉裴勇平涉嫌為代號「OD」的中國籍電詐集團頭目蔡友元（音譯，Cai You Yeun）工作。調查確認，蔡友元真實身份為中國籍男子張建強（音譯，Zhan Jian Qiang）。據報道，涉案移民警察Phe Phat Pheng精通華語，中文名為裴勇平。

柬埔寨精通華語警察助電詐客入境。（Facebook）

裴勇平的主要任務之一，是在機場為相關外國人入境提供便利，其中包括被柬埔寨列入黑名單禁止入境者、使用假護照者，以及涉嫌從事網絡詐騙的人員。2026年1月至6月期間，裴勇平涉嫌在301宗相關案件中收取約20.21萬美元，而調查尚未完全結束。

柬埔寨精通華語警察助電詐客入境。（Facebook）

調查還發現，他加入多個使用中文交流的聊天群組，用於協調外國人入境、接送和簽證等事宜。目前，裴勇平已被金邊市初級法院檢察院提控，涉及濫用職權、共謀實施網絡詐騙及洗錢等罪名。