優必選與西門子合作佈局人形機械人　2026年萬台量產加速落地

在港上市人形機械人第一股的優必選（9880），近日與西門子（Siemens）工業軟體在深圳正式簽署戰略合作框架協議。優必選將借助西門子的數位化力量，加速機械人量產，引領全球人形機械人產業邁向規模化發展的新階段。



優必選與西門子本次強強聯手，是以人形機械人領域全價值鏈深度合作為核心，將充分融合優必選在人形機械人領域的全棧技術優勢與西門子的全球智能製造數位化經驗，為優必選2026年全力衝刺萬台工業人形機械人產能目標按下加速鍵，共同打造人形機械人產業從技術創新向規模化量產轉型的新標桿。

西門子工業軟體全球高級副總裁、大中華區首席執行官兼董事總經理梁乃明，西門子工業軟體大中華區機械裝備行業副總裁劉若峰，優必選創始人、董事會主席兼CEO周劍，優必選副總裁、研究院院長焦繼超，優必選副總裁林旭，優必選製造中心總經理孫昌榮，優必選研究院副院長梅興泰等共同出席簽約儀式。

優必選與西門子工業軟體簽署戰略合作框架協議

在簽約現場，周劍表示：「今年以來，人形機械人市場需求持續釋放，訂單量迎來顯著增長，萬台級規模化生產已成為優必選2026年必須達成的目標。優必選與西門子的深度戰略合作，正是我們為保障這一目標落地的關鍵舉措，依託雙方的技術與資源優勢，我們將全力推動量產目標的實現。」

根據協議，雙方合作將主要圍繞規劃引領、技術融合、人才培養及生態共建等方向展開。西門子將結合其全球智能製造實踐經驗與人形機械人行業發展趨勢，為優必選制定從核心技術研發到規模化量產的數位化轉型整體規劃與技術實施路徑。

優必選與西門子工業軟體簽署戰略合作框架協議

在技術產品融合層面，優必選將在同等條件下優先選用西門子數位化工業軟體解決方案，覆蓋產品研發設計、仿真測試、工藝規劃、生產製造、全生命週期管理等核心環節，打通人形機械人研發製造全流程數位化主線。同時，西門子將整合全球優質技術資源，為優必選提供定制化技術服務與常態化技術培訓，助力技術能力與人才隊伍的雙重升級。雙方還將攜手推動市場協同與產業生態共建，共用行業資源與發展成果。

西門子工業軟體全球高級副總裁大中華區首席執行官兼董事總經理梁乃明與優必選Walker S2握手。

西門子數位化工業軟體隸屬於德國西門子集團，通過Siemens Xcelerator開放式數字商業平台的軟體、硬體和服務，幫助各規模企業實現數位化轉型。其產品服務可深度適配人形機械人從核心部件設計、整機仿真測試到規模化生產的全流程需求，能為優必選的數位化、智能化升級提供強有力的技術支撐。

雙方此次攜手，是人形機械人領軍企業與全球工業數位化巨頭的優勢互補，也是優必選衝刺工業人形機械人規模化量產的關鍵佈局。依託西門子的數位化技術與智能製造經驗，優必選將進一步完善從核心部件研發到整機生產製造的全流程數位化體系，大幅提升生產效率與產品品質，為順利實現工業人形機械人萬台產能目標築牢技術根基，加速人形機械人在各行業的深度落地應用。

站在人形機械人產業化落地的關鍵節點，優必選將借助西門子的數位化力量，跑出人形機械人量產的「加速度」，引領全球人形機械人產業邁向規模化發展的新階段。