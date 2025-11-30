百台人形機械人列隊遭美企CEO指｢假片｣　優必選一鏡到底還原真相

11月14日，中國機械人公司優必選（UBtech）發布了一段影片，數百台Walker S2人形機械人整齊列隊於倉庫內，這些機械人齊齊轉頭、揮動手臂，並列隊進入集裝箱——這一視覺效果震撼人心，讓人聯想起科幻大片《我，機械人》。



然而，美國機械人公司Figure的創始人兼首席執行官布雷特·阿德考克（Brett Adcock）卻對此感到難以置信，他立即在社交媒體上發文，暗示這段影片是電腦生成的。



「看看這個機械人的倒影，再對比一下它後面的。前面的機械人是真的——後面的都是假的，」阿德考克張口就來：「如果你看到一個頭部單元反射出一堆天花板燈，那就說明它是電腦生成的圖像。」

為了回應阿德考克的帖文，優必選迅速發布了一段用FPV（第一人稱視角）無人機拍攝的影片，附上原始音頻，邀請質疑者親自見證機械人完成這些動作的「壯舉」，並配文：「到底是不是AI生成？一鏡到底原聲原速大揭秘！」

然而，你永遠都叫不醒一個「裝睡的人」，阿德考克仍舊不相信……11月29日，香港《南華早報》報道指出，有他這種想法的，其實並非孤例。

當中國航母福建艦首次展示其電磁彈射系統時，美國軍事專家也對其能力提出了類似的質疑。在這種情況下，基於過往經驗的假設似乎模糊了他們對中國當下工業現實的認知。

「很多質疑源於對中國製造業能力以及我們供應鏈協同系統優勢的認知不足，」優必選首席品牌官譚旻正面回應了這些質疑：「批評者應該來中國親眼看看人形機械人行業的蓬勃發展，並直接參與到產業鏈中來。」

《南華早報》稱，這種質疑在某種程度上是可以理解的。僅僅一年前，許多機械人還在學習模仿人類的步態。而如今，人形工業機械人已被應用於新能源汽車製造、3C（計算機、通訊、消費電子）智能生產和智能物流等各個領域。

中國機械人公司優必選發布的機械人影片 （影片截圖）

在開源協作、緊密整合的供應鏈以及實際應用快速疊代的推動下，中國的人形機械人行業正在飛速發展。

「堅定的開源策略是我們機械人持續升級的重要動力之一，」深圳眾擎機械人（EngineAI）聯合創始人姚淇元在接受《科技日報》採訪時就說：「通過開源部署和訓練代碼，我們吸引全球開發者共同構建應用生態。」

正是這一策略，極大地加速了創新。如今，眾擎機械人實現了單一產品每周疊代版本，從設計到可運行的原型僅需約六個月，這在傳統製造中是難以想像的速度。

在深圳南山區的「機械人谷」，數百家機械人研發企業和供應商聚集，形成完整的產業生態。當地一句口號形象地反映了這種密度：「樓上樓下是上下游——產業園就是產業鏈。」

同時，深圳政府也進一步支持機械人產業發展，開放了巡檢、消防等公共部門場景，為機械人提供「工作崗位」。

「一些機械人公司在產品發布後很難找到可行的商業模式，」龍崗區人工智能（機械人）署署長趙冰冰表示：「商業機會只有在持續的實際應用中才能逐漸顯現。」

當然，成本下降是推動普及的另一關鍵因素。今年10月，總部位於北京的松延動力（Noetix Robotics）推出一款售價不足1萬元人民幣的人形機械人，目標用戶是業餘愛好者和編程教育機構。而就在六個月前，這款機械人剛剛在人形機械人半程馬拉松比賽中獲得亞軍。

「所有技術在普及之前都是價格昂貴、產量低的。我們的目標是盡快讓消費級機械人惠及大眾。」松延動力創始人姜哲源在接受採訪時表示。

優必選首席品牌官譚旻認為，機械人行業正處於突破的邊緣。中國約有200家初創企業，每家企業都有其獨特的技術重點和市場定位，正在找到各自的利基市場，並在不同的應用場景中取得針對性的進展。

他表示，這些企業正在共同推動機械人行業「從零開始」跨越關鍵門檻。他承認，中國在伺服驅動器和滾珠絲槓等核心部件方面仍然落後於一些更成熟的西方公司，但他指出，中國擁有明顯的優勢。

「得益於人工智能的進步，中國現在擁有全球規模最大的人形機械人研發團隊，」譚旻表示：「此外，借助新能源汽車發展的浪潮，中國也培育出了全球領先的大規模電機產業。」

近日，觀察者網·未來方法論欄目也來到上海張江人工智能島，對話上海開普勒機械人有限公司CEO胡德波。胡德波說，開普勒約80%的零部件為自研，僅有少量計算芯片依賴進口。

胡德波介紹開普勒自研零部件 （觀察者網）

他告訴觀察者網，目前在全球人形機械人行業當中，中國憑借強大的供應鏈、豐富的應用場景、驚人的疊代速度等優勢脫穎而出。中國、美國在第一梯隊，歐洲一部份國家是第二梯隊，傳統的機械人大國日本反而掉隊了。

【本文轉載自《觀察者網》。】

