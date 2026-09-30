國慶｜酒店訂房｢670元起｣實收近2千　內媒揭國慶出行三大特價陷阱

國慶假期臨近，出遊需求高漲，機票、酒店價格水漲船高。內地媒體調查發現，社交平台部分帳號，包括景區及酒店官方帳號，推廣「特價機酒」，但暗藏多種陷阱，包括廣告「起」字暗藏玄機、「五鑽」酒店冒充「五星」酒店，以及私人代理存在高詐騙風險。



國慶假期臨近，出遊需求高漲，機票、酒店價格水漲船高。（新華社）

住玩全包只要「670元起」藏玄機 實際價格飆近2000元

據《上觀新聞》，消費者嚴女士看到某景區官方帳號廣告稱「全家住玩全包只要670元（人民幣，下同）起」，理解為包住宿及樂園門票，最低670元一晚。

但打開訂房小程序，找不到670元房型，國慶假期最低房價為每晚798元，且不含早餐和門票。若加兩張單個樂園成人票，價格升至962元；兩個樂園則飆至1968元。客服稱670元指特定日期淨房費，已售罄。

相關景區發佈的長假促銷廣告寫着「全家住玩670元起」，但實測發現長假期間最便宜的房間要798元一晚，且不包含樂園門票。（上觀新聞）

業內人士軍先生稱，酒店房價隨行就市，節假日少有特價房。商家用「起」字突出低房價，既吸引消費者，也排除法律責任。

軍先生亦提醒，消費者要留意計價單位，部分商家將「單間每晚總價」偷換為「單人每晚費用」，例如560元雙人房標為「每晚280元」，僅在詳情註明按2人入住計算。

相關景區發佈的長假促銷廣告寫着「全家住玩670元起」，但實測發現長假期間最便宜的房間要798元一晚，且不包含樂園門票。（上觀新聞）

五鑽非五星 星鑽混標易誤導

另一套路是將國標「星級酒店」與平台自定「鑽級酒店」混為一談。消費者夏女士今年暑假選某平台「豪華」線路，宣稱「全程入住五鑽酒店」，實際多家酒店根本無星級。她才知「鑽級」不是「星級」，是平台自定。

報道指，星級酒店由全國旅遊星級飯店評定委員會統籌評審，按國標核驗，具法律效力；平台「鑽級」則無統一標準及官方監管。部

分平台將星鑽混標，有「五鑽豪華」實為普通商務酒店或民宿，節假日卻賣高價。市場監管部門指，商家借鑽級標籤對標星級服務、誤導溢價銷售，構成虛假宣傳。

某平台推出的長假游線路，住宿標準「星/鑽」混標。（上觀新聞）

社交平台「員工折扣房」或涉盜刷信用卡騙財

社交平台常見「內部低價票」「員工折扣房」等，發帖者多為個人，身份無法驗證。有消費者付款後收到「預訂成功」截圖，到酒店卻被告知查無此單，代理失聯。甚至有人先預訂後取消，以獲取真截圖騙財。

社交平台常見「內部低價票」「員工折扣房」等，發帖者多為個人，身份無法驗證。（閒魚截圖）

部分私人代理更涉盜刷信用卡。有信用卡用戶未操作卻收到短訊，稱信用卡異地消費數萬元買機票。

警方發現，機票代訂灰產團夥非法獲取信用卡資訊，在社交平台招攬消費者，利用平台無密支付漏洞盜刷。亦有代理盜用他人會員積分、特權預訂機票、住宿再轉售。

文旅、市場監管和公安部門提醒，所謂「內部價」「員工福利價」多為騙局，私人代理無售後保障，消費者難以舉證維權。出行應透過正規平台或官方渠道訂購，避免私下轉賬、掃碼付款。