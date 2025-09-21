深圳寫真館陷阱｜數百元拍BB相變買5萬元會籍　想追討店家已走佬

說起一生愛出片的深圳年輕人，十個當中有八個應該都拍過寫真。



在大眾點評上搜索「寫真」兩個字，個人寫真、兒童寫真、生日寫真、漢服寫真……細緻的類別基本滿足大部分人群需求，套餐價格從一兩百元（人民幣，下同）到兩三千不等，裏面包含的服務更是一目了然。

可就在寫真市場蓬勃發展的當下，卻還是有人吃了寫真館的暗虧，小紅書上的寫真館避雷帖更是層出不窮：

「198的套餐，最後加了五六千的片才被放過」

「合理懷疑，深圳寫真館都是殺豬盤」

「沒想到人生第一次網貸，是因為拍寫真」



不由讓人好奇，都2025年了，為什麼這些熟悉的攝影套路仍能騙到深圳人？

洗腦式營銷+肆意加片 這屆深圳人被寫真館坑麻了

沒有一個人能順利逃出寫真館，這句話的含金量還在上升。距離被寫真館「誘導消費」已經過去了一段日子，小林提起這件事仍是一肚子氣：

沒想到現在寫真館的套路這麼深，真的是噁心到家了。

在香港上班的小林周末常來深圳玩，前段時間想着很久沒拍寫真了，就在網上定了一家評價還不錯的寫真館，重點是價格很便宜，兩百多可以拍兩套服裝。

大眾點評APP上常見的寫真套餐（深圳派提供）

店鋪位於南山信和購物廣場的負一樓，給小林的第一印象就不怎麼樣：

裝修環境比較老舊，有些地方沒整理很亂，也沒有正經的招牌。

直到後來小林才知道這家店臭名昭著，改了很多次名字，才不敢掛招牌。

到店後，一位被稱為藝術總監的人接待她，給她介紹店內提供的各種風格照片及價格，並表示兩百多的套餐只能拍範圍很小的風格。小林當下就對這種事前不說好的行為很反感，但也自我pua一下，覺得也很合理，畢竟套餐這麼便宜。接着對方滔滔不絕地介紹各種正價套餐：

什麼3000塊套餐可以3套，5000塊又怎麼樣，還有一萬多的套餐。

上次拍寫真還是十幾年前的小林瞬間被「天價寫真」嚇到，並連聲婉拒。可是對方並沒有把這話放在心上，反而從關心小林的生活工作到展示其他顧客的好評體驗，最後拿出專屬優惠的殺手鐧，單方面輸出了快兩個小時，直到小林以午飯時間到，才放她離開。

如果說第一家寫真館的套路直白粗暴，那麼第二家寫真館的套路簡直和殺豬盤一模一樣：

先獲取豬的信任，再殺掉。

小林看中的第二家寫真館在南頭古城附近，吸取了第一家寫真館低價營銷的教訓，小林便先購買好一千出頭的正價套餐，想着等到店拍攝時堅決不花一分錢。

化妝室的化妝品，有國際大牌，也有日韓品牌。（深圳派提供）

據了解，該套餐風格不受限制，可以拍兩套，拍完送12張底片+7張精修。剛進門沒多久，對方就表示可以免費送小林一套，即拍二送一，於是小林選了日系、復古、港風三種風格。

整個拍攝過程還是很舒服的，化妝師小姐姐很可愛，攝影師很專業，會熱情指導我拍攝動作，最後出來的成片也很滿意。

但是到了選片這一步卻隱隱有些不對勁了，在小林看來，篩選過程應該是先剔除廢片或者不好看的照片，接着進一步篩選不同角度照片，最終精選到套餐包含的數量（即12張）。結果在篩掉還剩100多張的時候，工作人員沒有問小林的意見，以「一張底片80，一張精修200」的標準，算出了8000多的總價格。

我去淘寶店精修一張可能才十幾塊，他們家直接貴了好幾倍，我怎麼可能花8000就為了拍個照。

見小林不上當，店長立刻開始套近乎，一會說這原本是一萬多的價格，現在8000很划算了，一會又說下次進店可以免費送兩套服裝，還送500的指定化妝師和500的指定攝影師的資格……大概是臉皮薄的原因，小林雖然內心很不舒服，但和對方溝通時仍保持了禮貌，沒想到反而讓對方得寸進尺，挖空心思想要攻破小林的防線，一個小時過去了，對方主動價格壓到了3000多元。或許是受夠了店長、銷售的語言轟炸，加上拍攝照片確實很好看，小林最終還是鬆口付了錢。等到逃離選片室的小空間，理智漸漸回籠，再覆盤拍攝過程的細節話術，小林才覺得悔不當初。

拍寫真的血淚教訓：交錢容易退款難

隨着寫真這門生意越來越紅火，一不小心掉入低價套餐引流、選片套路陷阱的年輕人也越來越多。（深圳派提供）

隨着寫真這門生意越來越紅火，一不小心掉入低價套餐引流、選片套路陷阱的年輕人也越來越多。憤怒的小林最終把這段個人經歷和商家套路發布在了小紅書平台，翻看留言區才發現，遭遇寫真館殺豬盤騙局的人不止她一個，有人甚至被誘導加片花了五位數的高價。

小林發布帖子下面的留言。（深圳派提供）

對於這些受害者來說，損失的不僅是大額的金錢，對他人的信任，還有巨大的精神壓力。幾年前，家住龍華的全職媽媽李歡剛生孩子不久，附近的兒童攝影館不知從哪兒獲取的個人訊息，給她打電話推薦滿月照。一開始她只算花幾百塊簡單拍幾張作為紀念，到現場後發現提供的服裝質量特別差，於是在工作人員的建議下，花錢升級為VIP客戶，預算也從幾百塊變成了幾千塊。

選片的時候她們一個勁地誇我寶寶好看，說刪掉很可惜之類的話，還勸我把照片做成相冊。

當李歡表示身上錢不夠時，工作人員立刻教她如何用信用卡、花唄支付，只要她一表現出猶豫，對方便用各種天花亂墜的話術給她洗腦。

李歡孩子的滿月照（深圳派提供）

最後稀裏糊塗間李歡就貸款5萬元辦了該門店的終身會員，以後無論是孩子的成長照，還是家庭照，全部免費。等李歡回到家告訴丈夫後，才意識到被騙了。5萬塊對於李歡的家庭而言，並不是一個小數字，他們一家人去店裏鬧過，也拉過橫幅，找記者曝光過，門店方表示合同白字黑字寫得很清楚，就是不願意退款。

那段時間李歡心力交瘁，丈夫的埋怨加上長期不理想的維權過程，導致李歡確診了抑鬱症。之後她再次經過那條街，才發現門店早已換上新的招牌。維權徹底成為了泡影，李歡從此以後再也不敢進任何一家寫真店。

這件事發生後，更讓李歡傷心的是他人的誤解，曾有親戚說她要是不去貪小便宜，就不會上這種當。李歡感到百口莫辯，她承認自己耳根子太軟，不會拒絕人：

但我當時只想拍幾張照片而已，幾百塊肯定夠了，他們的架勢分明是不騙到錢不會放過我的。

李歡的經歷並非孤例，不少陷入兩難境地的消費者最後只得無奈妥協，而這也讓越來越多寫真館有持無恐，背後消費者的憤怒和失望情緒卻無人在意。小林也有某個瞬間想過找對方退款，但考慮到香港往返深圳的時間成本，最終還是決定放棄：

而且怎麼說呢，當時也算是我自願付款的。

另一方面，小林發布的避雷帖熱度上升後，寫真館商家很快找上門來，希望用全額退款換取刪掉帖子，小林果斷拒絕對方：

帖子的存在可以幫助大家少踩坑，也算是給這個烏煙瘴氣的寫真市場一個警告。

在深圳還能拍到不坑人的寫真嗎？

寫真館是近幾年才興起的網紅經濟，集中在有拍攝需求的年輕女性上，提供各種精美的服裝和專業的妝造攝影，適合發精修九張圖的朋友圈。（深圳派提供）

相比於以拍證件照為主的老式照相館，寫真館其實是近幾年才興起的一門網紅經濟，主要集中在有拍攝需求的年輕女性上，通常提供各種精美的服裝和專業的妝造攝影，適合發精修九張圖的朋友圈。如今，拍寫真也不僅僅侷限於重要的節日，而是變得更加日常化，入職要拍職場照，生日聚會要拍生日照，閨蜜關係好要拍閨蜜照，最近流行XX就拍XX風格……年輕人總有各種各樣的理由走進寫真館。

既然寫真市場這麼紅火，為什麼寫真館非得要做一錘子買賣？各種套路把口碑搞壞了，生意還能做下去嗎？曾有寫真館的內部人士表示：

深圳的寫真市場早已飽和了，競爭多了為了搶客源，自然什麼招都能出，而且現在很多寫真館銷售都是以前的影樓工作室轉型來的，話術也基本差不多。

首當其衝的就是低價營銷，曾經兩三百左右的單價，現在已經卷到了99、128的團購套餐，只要將客人引流至門店，剩下就是靠銷售人員的巧舌如簧。

否則根本覆蓋不了人力水電成本。

為什麼商家有「坑一個是一個」的心態？其實和寫真館本身的低復購率有關。（深圳派提供）

至於為什麼這些商家會有「坑一個是一個」的心態？其實和寫真館本身的低復購率有關。一般而言，很少有消費者會將所有風格都體驗個遍，最多體驗四五個場景，之後便失去了新鮮感，加上這些寫真館在服裝、佈景和妝造風格同質化嚴重，消費者並不會非某家店不可。這也就意味着，同一個消費者可能在不同的寫真館踩不同的坑。

更何況，即使寫真館負面訊息被髮到了社交平台上，所產生的影響也有限，反正好評是可以刷的，避雷帖是可以讓對方刪除的，實在不行還可以換個馬甲繼續營業，總有無辜的消費者走入他們層層包裹的陷阱裏。

95後的小李，曾在一家攝影機構擔任攝影師多年，如今轉為自由職業者，主要通過小紅書接單。他直言：

把所有寫真館一棒子打死並不公平。雖然很多店確實存在套路營銷、層層加價的問題，但只要你明確拒絕，大多數陷阱其實是可以避開的。

在他看來，無論哪個行業，銷售行為本質上都是通過「話術包裝」來促成交易。而有些套路之所以能輕易得手，是因為手段太過高明，普通消費者很難第一時間識別其中陷阱。針對寫真館的選擇，他更建議選擇天真藍、海馬體這類全國連鎖品牌：

明碼標價，有完善的售後體系，一旦出現問題也比較好維權。

如果是不熟悉的寫真館品牌，他建議：

先上小紅書查查這家店的真實口碑，看看是否有過負面經歷或套路痕跡。

小李朋友圈的寫真成片（深圳派提供）

同樣是給年輕人拍寫真，小李能理解寫真館對於客流獲取和門店運營的焦慮，但不認可用套路去騙客戶：

現在的年輕人消費觀念不同以前，願意為品質買單，只要你能提供專業、真誠、獨特的服務體驗，並不介意多花點錢。

套路營銷、誘導消費、不給底片、強制加價……這些被反覆曝光的問題，不僅損害了消費者的利益與信任，也在不斷蠶食整個寫真行業的口碑和未來。畢竟攝影本該是一場人生美好瞬間的記錄，而不是被套路的消費。

應受訪者要求，以上人名皆為化名。

【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】