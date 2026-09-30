日方稱應當不設禁忌地討論核武器　外交部：沒有討價還價的餘地

《央視新聞》報道，近日，日本防衛大臣小泉進次郎表示，在修訂「安保三文件」時，不應排除關於擁有核武器和核潛艇的討論，稱應當不設禁忌、不預設結論地進行討論。



9月30日，外交部發言人郭嘉昆回應稱，擁有核武器不是日方想不想討論的問題，日本是《不擴散核武器條約》無核武器締約國，不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器是日本不得推卸的國際法義務，沒有討價還價的餘地。



中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）

郭嘉昆表示，高市早苗今年2月重申堅持「無核三原則」，出席5月《不擴散核武器條約》審議大會的日本代表多次確認不改變「無核三原則」立場，言猶在耳。

郭嘉昆指出，日本現職防衛部門負責人放出「不設禁忌討論核武器和核潛艇」的狂言，是對《不擴散核武器條約》、二戰後國際秩序的嚴重挑釁和公然踐踏，嚴重背離日本聲稱奉行的「無核三原則」，再次暴露日本右翼勢力擁核企圖。近年來，日本不斷加速「再軍事化」進程，圖謀拋棄「無核三原則」，強化所謂「延伸威懾」安排，謀求核武器在日本部署，妄圖實現漸進式核鬆綁，不斷挑戰國際社會底線。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗（中）和防衛大臣小泉進次郎（左）出席自衛隊高級指揮官會議時檢閱儀仗隊。（Reuters）

郭嘉昆進一步表示，今年是東京審判開庭80周年，歷史沒有也不會忘記日本軍國主義給亞洲人民乃至世界人民帶來的深重災難。日本右翼勢力不斷挑戰二戰後國際秩序和國際核不擴散體系，在錯誤的道路上越走越遠。國際社會應敦促日本恪守「無核三原則」，嚴格履行《不擴散核武器條約》義務，徹底放棄「再軍事化」和擁核企圖，切實回應國際社會嚴重關切。