深圳違規行山遇險不再免費救　大鵬新區救援追償新規10.12生效

據深圳市大鵬新區應急管理局微信公眾號消息，9月30日，大鵬新區正式出台華南片區首個區級山地救援追償規範性文件——《深圳市大鵬新區戶外登山涉險救援及追償管理辦法（試行）》，明確對違法登山者進行救援追償。該辦法自10月12日起施行，有效期兩年。



2026年6月28日至29日，大鵬新區接連開展兩場山地及海岸救援行動，涉及排牙山、南澳馬料河等未開發區域。（微信公眾號＠大鵬應急）

該辦法規定，在大鵬新區範圍內山區開展徒步、登山、攀岩、野營、溯溪等活動時，若擅自進入未開發、未開放區域（含臨時劃定的自然災害危險區）陷入困頓或危險狀態，相關主體完成救援後，可向戶外登山活動組織者及被救援人員追償實施救援發生的勞務費、食宿費、交通運輸費、裝備費、材料費、救援人員因施救造成意外傷害的醫療費及其他必要費用。

據此前報道，6月26日，深圳市大鵬新區管理委員會發佈《大鵬新區戶外登山涉險救援及追償管理辦法（徵求意見稿）》進一步明確追償費用的標準，包括勞務、交通、食宿和裝備等，其中勞務費按8小時計算單位工日，每工日180元（人民幣，下同）；參照深圳黨政機關差旅費標準據實計算，餐費每天不超過100元/人，住宿費每天不超過450元/人；裝備費則參考相應的租賃價格。

另據《澎湃新聞》報道，2025年8月至10月，80天內有3人在深圳大鵬半島國家地質自然公園登山遇難。今年1月11日，一名中年男子在深圳「望郎歸」非開放區域發生意外，經全力救助，最終仍不幸遇難。

七娘山徒步步道。（深圳大鵬半島國家地質自然公園）

據大鵬新區應急管理局數據顯示，僅2025年，大鵬新區處置山地救援198宗，出動救援人員3465人次，安全救助412人。大鵬新區應急管理局工作人員坦言，一次救援至少要4、5個小時，相同地區頻繁的重複救援，不僅耗費大量的公共資源，也帶來不小的財政負擔。2023年，為了搜尋一名70多歲的失聯者，大鵬新區曾投入1000多人次，持續搜尋一個月，「光是救援隊伍的盒飯，就吃了十萬多塊錢」。