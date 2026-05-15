華南首例｜深圳男行山遇險　獲救後登山口「值班」兌現救援追償

5月7日，劉先生在深圳大鵬半島登山時，闖入大鹿港未開發區域後迷路，被困深山近4小時後獲救。5月14日，劉先生以公益服務者的身份在深圳大鵬半島南澳鵝公村登山口值守，兌現「救援追償」。

據介紹，這是華南首例山地救援追償案例，也是首次以公益服務形式實施追償。



《深圳新聞網》報道，5月7日晚，大鵬新區接到香港警方轉來警情，南澳辦事處大鹿港未開發山域有2名遊客遇險。新區應急、公安等部門與南澳辦事處立即展開救援，無人機搭載紅外夜視設備鎖定被困人員位置。歷時約4小時，兩名被困遊客獲救並安全送到南澳斜嚇碼頭，身體無礙。

當日被困深山的劉先生憶述，他們原想抄近路前往西湧，結果在未開發區域迷路，被困3個多小時，手機無信號，山路險峻，最終選擇報警求助。

救援現場。（深圳新聞網）

救援現場。（深圳新聞網）

劉先生親身經歷救援後，深刻認識到擅自進入未開發區域的危險性，希望能將自身經歷告知大眾，登山時切勿闖入未開發區域，否則隨時可能遇險。5月14日，他以公益服務者的身份在深圳大鵬半島南澳鵝公村登山口值守，在服務台前提醒登山者要注意安全，兌現「救援追償」。

大鵬新區應急委辦工作人員介紹，該機制遵循「生命至上、安全第一」的理念，先救援後追償、教育與警示相結合等，實施救援追償不是目的，主要是想提升公眾戶外安全意識，勸阻盲目的探險行為。

劉先生在登山口做公益服務。（深圳新聞網）

考慮到劉先生對自身錯誤行為有深刻認識，其求助觸發深港聯動救援機制，本人深感愧疚，大鵬新區創新採取登山口公益服務方式實施追償。據悉，劉先生已註冊成為志願者，將在登山口持續參與戶外安全宣傳，並帶動身邊人共同加入公益勸導。

大鵬新區是深圳乃至珠三角戶外運動熱門目的地，擅自進入未開發區域導致的遇險事件時有發生，耗費大量公共資源。為有效解決這一難題，大鵬新區應急委辦牽頭，依據《旅遊法》《廣東省旅遊條例》等相關法規，借鑑安徽黃山、江西廬山、北京昌平及門頭溝等地相關經驗，探索推行登山救援追償機制。