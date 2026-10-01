有片｜神舟廿三號乘組太空賀國慶　黎家盈感言：遙望燈火思祖國

今日（10月1日）是中華人民共和國成立七十七周年，正在中國空間站執行任務的神舟二十三號航天員特意錄製影片，送上特別祝福。香港首位載荷專家黎家盈稱，「從空間站遙望地球，那片燈火璀璨的土地就是我們日夜思念的祖國。」這也是香港航天員第一次在空間站迎接國慶。



「神二十三」乘組太空發來國慶祝福。（微博@China航天）

今日（10月1日）是中華人民共和國成立七十七周年。（新華社）

據新華網報道，首次參與載人飛行任務的香港載荷專家黎家盈說，「從空間站遙望地球，那片燈火璀璨的土地就是我們日夜思念的祖國。」

首次出征太空的張志遠表示，「我們無法忘記，在大漠戈壁、深山海島，有一群人七十載仰望星空、接續奮鬥，創造了中國航天的輝煌。」

而二次飛天的朱楊柱則說，「請祖國放心，請老一輩航天人放心，『歷史接力棒』已經傳到我們手中，我們一定跑好這一棒，把中國人的太空家園守護好、建設好。」

據悉，中國空間站於2022年全面建成，朱楊柱、張志遠及黎家盈3名航天員自2026年5月24日深夜啟程以來，已在軌執行任務滿4個月，目前狀態良好，早前順利完成在軌輪換、對太陽翼進行艙外維修、應用載荷出艙等任務。