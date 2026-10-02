有片・名古屋亞運｜中國柔道選手狠咬日將20秒不鬆口　牙印清晰

10月1日，2026年愛知名古屋亞運舉行柔道女子70公斤級8強賽，中國31歲選手唐婧與日本隊21歲選手前田凜交手時，竟張口狠咬對方左臂長達約20秒。之後，唐婧被裁判直接判取消比賽資格，她事後面對記者提問，僅回一句「No」便直接離開，其後的復活賽亦未有出場，最終結束本屆亞運征程。



中國31歲選手唐婧（右）對戰日本隊21歲選手前田凜（左）。（互聯網圖片）

日本選手左前臂留有完整的清晰牙印。（X平台）

據比賽片段及日本媒體《THE DIGEST》報道，當時唐婧與前田凜正展開激烈的纏鬥，前田凜憑藉穩固技術逐漸佔據優勢並將唐婧壓制。陷入困境的唐婧為求脫身，竟直接張口咬住前田凜的左前臂。即使雙方在糾纏中被擠出賽場邊界，唐婧仍持續撕咬，直到裁判叫停比賽前，整整咬了約20秒之久。

比賽暫停後，前田凜立刻拉起柔道服袖子向裁判組申訴，並展示手臂上留下的清晰牙印。裁判組隨後透過影片重播進行確認，認定唐婧有明顯的咬人犯規行為，當場裁定唐婧「反則負（犯規敗／Hansoku-make）」。然而，唐婧並未致歉，僅與前田凜握手後便離開離開賽場。

比賽中，唐婧直接張口咬住前田凜的左前臂。（互聯網圖片）

事後，唐婧面對日媒記者提問時，僅回一句「No」便直接離開，隨後更直接放棄復活賽，最終結束本屆亞運征程。

日本柔道隊總教練塚田真希表示，前田凜賽後檢視傷勢，發現即使隔着保護貼，左前臂仍留有極完整的清晰牙印且嚴重瘀青，甚至幾乎咬至出血。

塚田真希補充指，對中國選手的行為感到非常驚訝，又指在亞運這種頂級賽事中，選手被打傷臉部或眼睛時有發生，但從未預想過場上會出現被人咬的情況。

而前田凜未受事件影響，隨後在4強賽及決賽中連勝兩場，最終取得該項目金牌。根據國際柔道總會（IJF）的競賽規則，柔道賽場上絕對禁止任何「咬人」行為。