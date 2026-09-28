亞運│110米欄陳圓將奪金：對日選手打招呼遭無視　我真有一點憤怒

在以13秒15的成績奪得2026愛知·名古屋亞運會男子110米欄金牌後，中國選手陳圓將怒吼着發泄心中的情緒。這並不算是一個多快的成績，但足以讓他力壓東道主選手村竹拉希德奪得金牌。在遭遇了去年十五運會上的滑鐵盧後，陳圓將終於用一場酣暢淋漓的勝利證明了自己。這也是中國隊時隔8年後再次將男子110米欄金牌收入囊中，陳圓將在賽後自豪地說：「我們中國跨欄在亞洲還是最頂級的！」



20歲的陳圓將帶着獨屬於年輕人的盛氣，在賽後混採區，他真實地展露着自己的情緒。「賽前我緊張得疊號碼布時手都在抖！真的好久沒有這麼緊張過了」，陳圓將說，「但我不怕，哪怕這裏是日本隊的主場，但我不信日本隊的隊員在這麼多觀眾面前、在這麼濕滑的場地不緊張。越是這種時候，就越看誰能處理好自己的情緒。我告訴自己要放輕鬆，發揮出自己最好的水平，最終我做到了。」

衝線後，陳圓將興奮地對著鏡頭吶喊。（新華社）

按圖看110米欄陳圓將奪冠精彩瞬間：

談及13秒15，陳圓將坦言，這個成績雖然一般，但反映了自己的真實水平。陳圓將的生涯最佳成績是13秒13，最近幾次比賽他的成績也穩定在13秒15這個數值附近，可見他的表現正趨於穩定。但對於最終的結果，陳圓將表示他非常滿意：

畢竟在大賽還是跑名次為主，這一槍其實我帶着小情緒在跑，所以憋着一股勁，最後能為祖國拿下這個冠軍我非常自豪。

陳圓將的情緒來自於他賽前的不忿。據陳圓將自己說，他在比賽前一天看電視時，發現日本當地的媒體已經將男子110米欄的金牌掛在了村竹拉希德的頭像後。村竹拉希德曾在2025年跑出過12秒92，是劉翔之後第二位突破13秒大關的亞洲選手，他也被視為如今亞洲男子110米欄實力最強的選手。但對此陳圓將非常不服：「憑什麼？比賽還沒有開始，不到最後一刻誰贏還說不定呢！」

陳圓將（左）最強的對手拉希德（右）就在相鄰道次。（新華社）

在賽前熱身時，陳圓將內心的不滿進一步堆積：

我在熱身區和兩名日本選手主動打招呼，他們理都不理我，連基本的尊重都沒有！說實話當時我心裏真的有一點憤怒，我是帶着火氣去跑這一槍的。

這也能解釋為何陳圓將在以頭名衝過終點線時會如此激動，「全運會結束後我就告訴自己，『沒有殺死我的會讓我更強大』，我做到了。」陳圓將還放出豪言：

相信在這場比賽過後，我的對手們會記住我的名字！

陳圓將的脖子上掛着一串奧運五環標誌的項鍊，那是教練送給他的禮物，希望他「更高、更快、更強」。戴着這串項鍊，陳圓將跑上了亞運會的最高領獎台，如今他希望跑進更高的賽場。「我想戴着這串項鍊在明年的北京（世錦賽），甚至兩年後的洛杉磯（奧運會）有所表現。」

對於外界說他年輕氣盛的評價，陳圓將並不拒絕。「不氣盛還叫年輕人嗎？年輕就是要拼，就是要搏。就拿今天的比賽來說，他（村竹拉希德）是如今的亞洲第一又怎樣，但今天我才是冠軍！」

【延伸閲讀】吳艷妮狀態下滑坦言亞運備戰艱難 未考慮退役目標想破亞洲紀錄（點擊放大瀏覽）