亞運2026｜三年前喝飲料看直播　17歲「小孩姐」陳妤頡百米奪冠

當地時間9月25日晚，中國17歲小將陳妤頡在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米決賽中跑出11秒06的成績，斬獲金牌，創造了個人生涯最佳成績，同時刷新了亞運會賽會紀錄。陳妤頡表示，這塊金牌是她最好的成人禮。



中國17歲小將陳妤頡在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米決賽中斬獲金牌。（新華社）

中國17歲小將陳妤頡在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米決賽中斬獲金牌。（羊城晚報）

曾做杭州亞運會火炬手：沒想到能站上賽場

據內媒《羊城晚報》報道，這是陳妤頡第一次參加亞運會。她曾以寧波站第四棒火炬手的身份參與三年前的杭州亞運會。在2025年亞錦賽百米決賽中奪冠後，陳妤頡表示，「三年前的杭州亞運會，我還是個在電視機前喝著飲料，看著前輩們在田徑場比拼的觀眾，沒想到自己能站上這麼高級別的賽場。」

中國17歲小將陳妤頡在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米決賽中斬獲金牌。（羊城晚報）

據了解，在決賽中，陳妤頡最大的對手是杭州亞運會女子百米銀牌得主新加坡名將新加坡名將珊蒂·佩雷拉（Shanti Pereira）。由於另一名中國選手葛曼棋因傷退賽，無形間為她增添了更多的壓力。「比賽開始前我還是好緊張，因為對對手並不熟悉，又只有我一名中國選手，怕搶跑，怕出現不該有的失誤，但好在還是順利完成了比賽。」

中國17歲小將陳妤頡在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米決賽中斬獲金牌。（羊城晚報）

半決賽跑第二稱「放多了」 刷新亞洲青年紀錄

決賽中，陳妤頡在起跑後便一路領先，在衝刺階段，因領先優勢明顯，陳妤頡未做過度壓線動作，以領先第二名珊蒂0.15秒的優勢率先撞線，展現出驚人餘裕。在此前的半決賽中，陳妤頡以11秒41的成績收穫小組第二晉級，賽後她回應稱，「放多了，第二。」

中國17歲小將陳妤頡在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米決賽中斬獲金牌。（羊城晚報）

在今年的全國田徑錦標賽上，陳妤頡以11秒08的成績刷新女子100米亞洲青年紀錄，同時創造本賽季該項目亞洲最好成績。因此，17歲的她被視為本屆亞運會女子百米奪冠熱門。對此，她表示，「我的目標就是全力去做好自己，至於外界猜測我是不是奪冠熱門，還是對我有怎樣的評價，我都不會關注。」