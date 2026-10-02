90後中國青年憑一條11分鐘AI短片　斬獲威尼斯AI影展兩項大獎

9月6日，在威尼斯第三屆ReplyAI電影節上，來自B站（嗶哩嗶哩）UP主「DiDi_OK」的AI科幻短片《網站》，一舉斬獲「Reply AI Studios大獎」與「WeShort觀眾選擇獎」兩項殊榮。



該短片從全球76個國家、超過3100部參賽作品中脫穎而出，最終入圍決賽，分別在AI 創作與專業製作、公眾觀看與選擇兩個維度上獲得了雙重認可。



在威尼斯第三屆ReplyAI電影節，上國產AI科幻短片《網站》拿下「Reply AI Studios大獎」與「WeShort觀眾選擇獎」。（短片《網站》）

《網站》的創作者「DiDi_OK」是一位90後。（網絡圖片）

DiDi_OK（右）在2026威尼斯AI生成短片國際電影節。（封面新聞）

據《揚子晚報》報道，本屆評委會陣容極為豪華，由奧斯卡金像獎得主加布里埃萊·薩爾瓦托雷斯（Gabriele Salvatores）擔任主席，並邀請《獅子王》聯合導演羅伯特·明科夫（Robert Minkoff）、《暮光之城》導演凱薩琳·哈德維克（Catherine Hardwicke）以及曾參與《奧本海默》的頂尖視效專家共同擔任評審。

Reply AI 電影節收到來自76個國家超3,000部短片，在最終入圍的10部國際決賽短片中，中國作品佔據4部，涵蓋科幻、紀實、奇幻及社會議題等多元維度。

獲獎的國產AI科幻短片《網站》。（紫牛新聞）

今年4月在B站上線的《網站》全長11分鐘，至今累計播放量已突破561萬次。短片由無數荒誕而浪漫的奇幻意象拼接而成：地鐵裏穿梭的奶牛推車、重啟年度遷徙的滅絕大海雀、在空中開賽的未來奧運鐵人三項、衝向沖向風車的唐吉訶德、想要重回法國的自由女神像。不少網民觀後直呼：「這是自己看到最不像AI的AI影片！」而《流浪地球》知名導演郭帆亦在評論區親自留言評價「漸入佳境」。

DiDi_OK曾透露，「網站」並非簡單的AI一鍵生成，而是結合3D輔助製作、虛擬網頁搭建與多模型AI協同。全片運用Google Veo 3生成長鏡頭、Runway與Kling處理特效及人物互動，並由字節跳動的Seedance 2進行畫面一致性校準，作品預算嚴格控制在5萬元（人民幣，下同）左右。

DiDi_OK在2026威尼斯AI生成短片國際電影節。（封面新聞）

據了解， DiDi_OK是一位90後，碩士畢業於倫敦藝術大學，目前任職於倫敦廣告巨頭WPP集團。對於今次在威尼斯獲獎，他坦言今次得獎沒有準備，狀態鬆弛，獲獎感言也是臨場發揮，「這個片子其實投得比較早，壓根把這個事情忘了，最近收到邀請就去了，就當旅遊了。」

今年3月，DiDi_OK憑藉23天創作的20秒一鏡到底的短片《牌子》，在B站首屆AI創作大賽中勇奪100萬元大獎。今次AI短片《網站》則是走出國門站上國際舞台。