國乒男單21世紀首度無緣前三　王楚欽跌至第4　松島輝空登頂世一

10月5日，國際乒聯新一期世界排名公布，19歲日本選手松島輝空升至男單世界第一。法國20歲名將菲歷斯·勒邦（Félix Lebrun，內地譯菲利克斯·勒布倫）及日本選手張本智和分列前三，兩位中國選手王楚欽和林詩棟則分別排名第4和第9。國乒男單世界排名21世紀首次無緣前三，引發關注和熱議。



亞運會2026．乒乓球︱王楚欽男單負林詩棟，今屆男團、男單和混雙全數獲銀牌。（路透社）

WTT瑞典大滿貫｜松島輝空。（WTT圖片）

國乒男單21世紀首跌出前三。（微博）

王楚欽過去兩年征戰頻頻，過去一年持續受傷患困擾，今年已接連退出橫濱冠軍賽、瑞典大滿貫及澳門冠軍賽3站WTT巡迴賽事，今屆亞運帶傷上陣，成為國乒陣中的失意之人。首項備受關注的男團金牌戰，他雖在首場3：2擊敗松島輝空，但關鍵的第4場0：3不敵張本智和，導致雙方要打第5場決勝，最終以場數2：3不敵日本，國乒九連霸夢碎。

亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

亞運2026｜國乒男團輸日本 官媒：過度依賴王楚欽，陣容深度不足

9月25日，新華社刊發題為《無緣亞運九連冠，暴露中國男乒陣容深度不足》的評論文章指出，決賽失利，再次暴露出中國男乒當下過度依賴王楚欽、陣容深度不足等問題短板。針對本場賽事，網民眾說紛紜。有網民表示網絡輿論對運動員的影響很大，也有人表示王楚欽的實力尚有欠缺、國乒男團隊內建設不足等。

王楚欽繼2024年後再贏得WTT新加坡大滿貫冠軍。（WTT圖片）

松島輝空曾7次與王楚欽交手，雖只得2勝5負，但幾乎每次都是場激戰。（新華社）

王楚欽賽後在接受央視訪問時稱，「其實還是環境吧，我覺得跟以前打球的環境不一樣，現在就是會容易……沒有那麼純粹吧。我覺得還是會受到一些影響……自己現在的感覺就是，確實是很累吧。」

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽直言感覺很累。（路透社）

近日，前國乒教練、本屆亞運會央視解說嘉賓劉國正發布影片談及本屆亞運會男乒面臨的問題。劉國正表示，現在的王楚欽近乎處於單核扛重擔的一個狀態，身上的壓力巨大。他進一步表示，男團的失利給整個男隊敲響了警鐘。未來國際賽場的競爭只會越來越激烈，如何在之後的重大賽事重新奪回男團冠軍，打一場漂亮的翻身仗，會是整個男隊接下來共同努力的一個目標。