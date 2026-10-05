諾貝爾獎5位華人科學家受關注　南科大校長薛其坤衝擊物理獎

2026年諾貝爾獎於10月5日至12日陸續揭曉各獎項結果。今年恰逢諾貝爾獎設立125周年，諾貝爾基金會宣佈將單項獎金提升至1200萬瑞典克朗（約合815萬元人民幣）。在目前還未公布的各獎項候選名單中，今年共有5位華人科學家被視作物理與化學獎的熱門人選，其中中國科學家、南方科技大學校長薛其坤被認為是物理學獎呼聲最高的學者。



諾貝爾獎評審委員會對提名名單實行嚴格保密制度，但每年外界均會結合科學家論文成果與全球同行評價形成預測榜單。在物理學方面，中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤備受關注。

薛其坤與研究團隊學生交流（北京日報）

據內媒報道，薛其坤帶領清華大學與中科院物理所聯合團隊，於2012年底在磁性拓撲絕緣體薄膜體系中，在世界上首次實驗觀測到量子反常霍爾現象。該成果於2013年發表於《Science》期刊，被物理學家楊振寧評價為「這是第一次從中國實驗室裏發表的諾貝爾獎級的物理學論文」。該研究攻克了零磁場條件下實現量子霍爾效應多年的實驗難題，為未來低功耗量子電子器件打下基礎。

2023年10月，美國物理學會宣佈薛其坤為2024屆巴克利獎（Oliver E. Buckley Condensed Matter Prize）獲獎者，這是該獎自1953年授獎以來首次頒發給中國國籍物理學家。此外，薛其坤於今年9月獲得科睿唯安引文桂冠獎（Clarivate Citation Laureates）。據科睿唯安統計，自2002年設立以來，約有89位引文桂冠得主後來獲得諾貝爾獎。

習近平為李德仁和薛其坤頒獎。

物理學領域的另一位預測熱門為葉軍。葉軍本科畢業於上海交通大學，現任職於美國國家標準與技術研究院，為中科院外籍院士。葉軍深耕量子精密測定方向，於今年與德國科學家伊曼紐爾·布洛赫（Immanuel Bloch）共同獲得2026年沃爾夫物理學獎，表彰其在超冷原子系統調控上的變革性進展。這是沃爾夫物理學獎設立48年來第二次頒給華人科學家，上一次是在1978年頒給吳健雄。

葉軍獲得2026年沃爾夫物理學獎。

在化學方向，有三位華人科學家被視為熱門預測人選。哈佛大學及布羅德研究所研究員劉如謙（David R. Liu）開創鹼基編輯與先導編輯技術，入選2026年科睿唯安引文桂冠化學組。美籍華裔科學家莊小威發明STORM超高解析度螢光顯微成像技術，突破傳統光學顯微鏡衍射極限。美籍華裔科學家鄧青雲則是有機發光二極管（OLED）的重要奠基人，實現高效率有機電致發光器件，奠定現代OLED顯示產業的科學基礎。