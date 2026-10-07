央視揭緬北明家電詐集團虐殺16人　浙江警方跨國僅尋回5屍1骨灰

由公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》於10月5日至7日在央視播出。以明國平、明珍珍為首的明家犯罪集團涉及12宗命案，造成16人死亡，全案涵蓋故意殺人、詐騙等14項罪名。浙江省溫州市民警表示，16條人命，但是因案發境外且遭毀屍滅跡，浙江警方僅在緬北山區找回5具屍體和1份骨灰。



中國警方將受害人遺體與骨灰帶回中國。（央視新聞）

浙江省溫州市民警表示，16條人命，但是只有5具屍體跟1份骨灰。（央視新聞）

據央視新聞報道，以明國平、明珍珍為首的明家犯罪集團涉及12宗命案16條人命，全案涵蓋14項罪名。浙江省溫州市公安局刑偵支隊民警張政表示，「16條人命，但是只有5具屍體跟1份骨灰，這是我們雲南跟浙江兩地公安，在公安部領導下，費盡千辛萬苦把它拿回來的。」將遺體與骨灰帶回中國，希望受害者落葉歸根、魂歸故里。

浙江省溫州市民警表示，16條人命，但是只有5具屍體跟1份骨灰。（央視新聞）

法庭最終判處明國平、明珍珍等11名被告人死刑、5名被告人死緩。（央視新聞）

2024年12月30日，浙江省溫州市人民檢察院對明家犯罪集團主案39名被告人依法提起訴訟。證據包括1110本卷宗，近1.5萬份書證、物證，超過50TB的電子數據，500多條取證補證意見，總重達兩噸。

歷經227天的法庭審理，法庭最終判處明國平、明珍珍等11名被告人死刑、5名被告人死緩。整份判決書厚達310頁、共18萬字，單是法庭認定的核心事實部分，審判長就宣讀了整整兩個半小時。最高人民法院隨後核准死刑，溫州中院已於2026年1月依法對明國平、明珍珍等11名罪犯執行死刑。