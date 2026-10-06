緬北明家｢臥虎山莊｣臭名昭著　央視公布頭目明學昌畏罪輕生照片

央視紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》於10月5日至7日在央視綜合頻道播出。第一集《利劍出鞘》詳細披露了緬北明家覆滅全過程，其中曝光了明家首腦明學昌畏罪輕生後的照片。



明學昌。（中國公安部）

明學昌畏罪輕生照片公布。（央視新聞）

據報道，2015年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子的明家犯罪集團，在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電信網絡詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金100餘億元。明家犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民14人死亡、多人受傷。

明學昌相關圖片。（都市快報）

2023年11月12日，浙江溫州公安機關依法對緬北果敢電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人公開懸賞通緝。同年11月16日，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓獲並移交公安機關。緬甸駐昆明總領事館通報，緬方2023年11月15日夜組織對明學昌抓捕，期間明學昌畏罪輕生身亡。

緬北電詐頭目明學昌在緬自殺亡 明家家族3人被捕並移交中方

緬甸駐昆明總領事館通報，緬方2023年11月15日夜組織對明學昌抓捕，期間明學昌畏罪輕生身亡。（中國公安部）

另據內媒《澎湃新聞》報道，明學昌是緬北明氏家族主要人物、緬甸撣邦議會原議員，以及電詐集團重要頭目。他原是「果敢王」彭家聲的部下，2009年跟隨白所成脫離果敢同盟軍之後，被緬甸政府軍任命為果敢縣長。

紀錄片披露，以明學昌為首，明家創建了果敢老街地區臭名昭著的電詐園區「臥虎山莊」。「臥虎山莊」分布了眾多電詐窩點，對電詐人員實行嚴格管理，在明家所有電詐園區中規模最大、非法收益最高。「臥虎山莊」更藏有一個地下靶場，是底層電詐人員的「處決地」，牆上佈滿彈孔。

「臥虎山莊」地下靶場。（央視）

明家集團主案一審開庭。（央視）

2026年1月29日，浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。