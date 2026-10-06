央視揭緬北電騙集團罪行：20多中國人出逃園區遭AK47掃射致6死8傷

由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，10月5日至7日在央視首播，紀錄片首次大量披露緬北電騙犯罪集團的罪行細節，其中一宗中國籍電騙人員集體出逃遭武裝人員AK47掃射的命案，成為焦點。



「815」槍擊案現場。（央視新聞）

2023年8月5日，20多名中國籍電騙人員因不堪忍受暴力管控，集體從緬北一處電騙園區出逃。（央視新聞）

遭近距離AK47連發射擊 有人「身體被打折」慘死

據央視新聞，2023年8月5日，20多名中國籍電騙人員因不堪忍受暴力管控，集體從緬北一處電騙園區出逃。他們在逃跑途中遭到園區緬籍武裝人員攔截，武裝人員隨即向逃跑人群開槍掃射。

紀錄片披露的現場描述稱：「近距離用AK47連發射擊，有的電騙人員身體已經都被打折了，草菅人命，拿中國籍的電騙人員不當人看，說殺就殺，說埋就埋。」

2023年8月5日，20多名中國籍電騙人員因不堪忍受暴力管控，集體從緬北一處電騙園區出逃。（央視新聞）

事件最終造成6人死亡、8人受傷。遇難者被武裝人員就地掩埋，遺體在事後被發現時仍保持著遭受暴力傷害的原始狀態。

開槍武裝人員與幕後金主林劍全數歸案

紀錄片指出，在緬甸相關執法部門的配合下，中國警方展開追兇。從2024年1月到7月，現場開槍及掩埋屍體的6名緬籍武裝人員先後被抓獲，電騙園區金主林劍亦相繼落網，中國警方完成了一場精準合圍。

從2024年1月到7月，現場開槍及掩埋屍體的6名緬籍武裝人員先後被抓獲，電騙園區金主林劍亦相繼落網 。（央視新聞）

據此前報道，《緬北電詐覆滅紀實》由主創團隊歷時10個月，赴國內10省18市及緬北果敢拍攝製作完成。

截至目前，緬北果敢「四大家族」犯罪集團案已全部進入司法程序。其中明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序，39人被判處無期徒刑以上刑罰，16人被依法判處死刑立即執行。