央視揭緬北魏家罪行：主犯隨機殺人祭天　受害者頭骨留7個彈孔

由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》於10月5日至7日，在央視綜合頻道播出，片中披露了魏家主犯陳大衛隨機殺人祭天的案件細節。福建省泉州南安市公安局刑偵大隊大隊長黃源鋒稱，有受害者頭骨留有7個彈孔，「簡直就是被亂槍打死」。



報道指，15年前，魏家初登政治舞台之後，就迅速從政、軍兩界分別入手，老二魏超仁曾擔任緬甸聯邦議會議員，老三魏懷仁倚仗軍權在握，成為果敢地區的核心掌權者之一。為了延續魏家對緬北果敢軍事武裝的掌控，魏懷仁不遺餘力地培養自己的外甥陳大衛。歸案前，魏懷仁幾乎已經完成對陳大衛的「政治鋪路」。

魏家不僅深度參與了緬北詐騙集團的營運，更利用邊防部隊和私人武裝的捆綁勾結，率先「創立」對電詐園區實施武裝暴力管控的模式。為了表現出與名下各園區金主們合作的誠意，陳大衛與金主結拜時，採用殺人祭天的方式。

陳大衛稱，受害者是隨機找的「陌生人」。（央視新聞）

陳大衛稱殺人之後「沒什麼感覺」。（央視新聞）

在受審時，陳大衛表示，用殺人祭天「立投名狀，比較獨特」。他還稱，受害者是隨機找的「陌生人」。不幸被選中的「陌生人」，當時因為不服園區管教，正在小黑屋裏關禁閉，最終被陳大衛隨機推向了所謂的「祭天台」。

不幸被選中的「陌生人」，當時因為不服園區管教，正在小黑屋裏關禁閉，最終被陳大衛隨機推向了所謂的「祭天台」。（央視新聞）

片中披露，因為曾與其他家族園區的金主發生過糾紛，陳大衛一直心懷不滿，直到2022年下半年，陳大衛手下一名警衛隊長，當街抓到那位金主的手下並帶回治安隊關押，因對方不肯低頭示弱，陳大衛一個月後命令手下將被害人帶到槍決地點。

福建省泉州南安市公安局刑偵大隊大隊長黃源鋒稱，「死者的頭骨有7個彈孔，而且他是跪姿，面朝下，雙手被反綁，當時那種慘狀是無法形容的，簡直就是被亂槍打死。」

福建省泉州南安市公安局刑偵大隊大隊長黃源鋒稱，「死者的頭骨有7個彈孔，而且他是跪姿，面朝下，雙手被反綁，當時那種慘狀是無法形容的，簡直就是被亂槍打死。」（央視新聞）

據此前報道，從2018年到2023年，魏家的威勝集團建了14個電詐園區。2026年5月19日至22日，福建省泉州市中級人民法院一審公開開庭審理緬北果敢魏家犯罪集團一案，案中被告魏懷仁、廖景芳、康敏等人涉嫌詐騙、故意殺人、敲詐勒索、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、容留他人吸毒，以及關聯案件被告陳大衛、熊恆星故意殺人、詐騙。庭審結束後，法庭宣布休庭，將擇期宣判。

魏懷仁。（央視新聞）