「天宮」首迎外客　楊利偉：巴基斯坦航天員將作為載荷專家執飛

據央視新聞報道，10月5日，第77屆國際宇航大會在土耳其安塔利亞開幕。楊利偉作為中國首位飛上太空的航天員、中國載人航天工程副總設計師表示，中國空間站首批外籍航天員目前訓練表現十分出色，並透露了中國月球科研計劃。



目前，中國空間站有包括香港航天員黎家盈在內的3位中國航天員，今年下半年，中國空間站將迎來首批外籍航天員。

5月24日，神舟二十三號航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈在出征儀式上。（新華社）

今年4月，據中國載人航天工程辦公室發布消息，2名巴基斯坦籍候選對象——穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）和胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）已最終入選中國載人航天工程首批外籍航天員，並作為預備航天員來華參加訓練。

2名巴基斯坦籍候選航天員已來華訓練。

楊利偉在大會上稱讚，兩名巴基斯坦的預備航天員在整個訓練過程當中表現非常優異，和中國的航天員正在進行配合訓練。按照計劃，其中一名巴基斯坦的航天員將作為載荷專家執行短期飛行任務。

楊利偉表示，中國空間站將成為一個面向全球科學家開放的實驗平台，後續可以在科學研究、航天員培訓、提供飛行機會以及科普教育等方面開展深化合作。中國希望積極與各國開展交流，尋求合作。

楊利偉透露，一名巴基斯坦載荷專家將執飛。

同時，在中國載人登月計劃方面，楊利偉分享，之後將開展月球科學的研究與開發，建設月球的科研站，亦非常希望積極與各國開展交流，尋求合作的機遇。