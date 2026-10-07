「天宮」首迎外客 楊利偉：巴基斯坦航天員將作為載荷專家執飛
撰文：鄭寧
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據央視新聞報道，10月5日，第77屆國際宇航大會在土耳其安塔利亞開幕。楊利偉作為中國首位飛上太空的航天員、中國載人航天工程副總設計師表示，中國空間站首批外籍航天員目前訓練表現十分出色，並透露了中國月球科研計劃。
目前，中國空間站有包括香港航天員黎家盈在內的3位中國航天員，今年下半年，中國空間站將迎來首批外籍航天員。
今年4月，據中國載人航天工程辦公室發布消息，2名巴基斯坦籍候選對象——穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）和胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）已最終入選中國載人航天工程首批外籍航天員，並作為預備航天員來華參加訓練。
楊利偉在大會上稱讚，兩名巴基斯坦的預備航天員在整個訓練過程當中表現非常優異，和中國的航天員正在進行配合訓練。按照計劃，其中一名巴基斯坦的航天員將作為載荷專家執行短期飛行任務。
楊利偉表示，中國空間站將成為一個面向全球科學家開放的實驗平台，後續可以在科學研究、航天員培訓、提供飛行機會以及科普教育等方面開展深化合作。中國希望積極與各國開展交流，尋求合作。
同時，在中國載人登月計劃方面，楊利偉分享，之後將開展月球科學的研究與開發，建設月球的科研站，亦非常希望積極與各國開展交流，尋求合作的機遇。
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