比亞迪李柯：美國市場情況複雜缺乏穩定性 暫不赴美賣乘用車
撰文：許祺安
出版：更新：
10月8日，在新加坡舉行的米爾肯亞洲峰會上，比亞迪執行副總裁李柯透露，比亞迪已決定暫時不在美國銷售乘用車。雖然比亞迪的商用車早在2010年進入美國市場，但鑑於目前美國市場環境複雜、缺乏穩定性及可預測性，相關拓展計劃暫時擱置。
據內地媒體《快科技》報道，10月8日，比亞迪執行副總裁李柯在新加坡舉行的米爾肯亞洲峰會上表示，公司已決定暫時不在美國銷售乘用車。儘管比亞迪商用車早在2010年已進入美國市場，但李柯稱，美國當地情況不清晰、不穩定、不可預見，做生意需要確定性和可預見性，才能控制局面，而地緣政治是拓展海外市場面臨的頭號挑戰。
李柯還表示，與美國的公司相比，比亞迪在香港交易所的股票「被嚴重低估」。在她看來，外界大多將比亞迪定義為汽車廠商，但比亞迪實際是一家生產各類產品的工程技術公司，不只是製造整車，背後還擁有完整的工程研發體系，多元技術能力尚未在股價中得到充分體現。
在晶片供應方面，李柯表示，英偉達仍是比亞迪非常重要的晶片合作夥伴。
據東方證券研報顯示，比亞迪9月海外銷量18.07萬輛，同比增長153.6%，占當月總銷量的39%；公司9月整體銷量46.36萬輛，同比增長17%。
傳比亞迪取消今年利潤獎上熱搜 員工湧官方帳號、主管帳號追問外媒參訪深圳比亞迪全球總部 感嘆「美國難以和中國電動車競爭」比亞迪澳洲銷量狂飆 6月逼近豐田僅差243輛高速飛來橫禍 比亞迪後擋風玻璃突飛脫 湖北新車慘被砸裂｜有片