農夫山泉伊利位列全球品牌榜前三　品牌價值雙雙突破百億美元

撰文：許祺安
出版：更新：

英國品牌評估機構「品牌金融」(Brand Finance)發佈「2026全球食品和飲料品牌」價值報告(Food & Drink 2026)。在全球飲料品牌價值榜單上，可口可樂、百事可樂和農夫山泉名列前三位。而在全球食品品牌價值榜單上，雀巢、樂事、伊利蟬聯前三位。

農夫山泉2026年上半年業績，總營收達297.18億元人民幣。（互聯網圖片）
在全球食物品牌價值榜單上，中國品牌伊利的品牌價值14億美元。（互聯網圖片）

農夫山泉上半年盈利升16.6%　茶飲營收超越瓶裝水

在全球飲料品牌價值榜單上，中國品牌農夫山泉的品牌價值153億美元（約671億人民幣），另一個中國品牌東鵬則是50億美元（約335億人民幣）。據公眾號「快速消費品俱樂部」消息，農夫山泉2026年上半年業績，總營收達297.18億元（人民幣，下同），按年增長16%，歸母淨利潤88.87億元，按年大增16.6%，毛利率提升至60.9%。

在全球飲料品牌價值榜單上，可口可樂、百事可樂和農夫山泉名列前三位。（Brand Finance）

業績亮眼背後，反映集團業務結構已轉型，茶飲料正式超越傳統包裝水，成為集團第一大營收支柱。

財報顯示，農夫山泉核心基本「包裝飲用水上半年收入96.41億元，按年僅微增2.1%，佔總營收比重降至32.4%。相比之下，茶飲料板塊異軍突起，上半年錄得131.22億元營收，按年大漲30.1%，佔總收入比重升至44.2%。

在無糖茶賽道上，旗下的東方樹葉市場地位穩固，第二季度市場份額衝至86.79%，為同類頭部品牌中唯一保持份額持續上升的產品。集團亦持續擴充產品線，除推出白茶不同規格及龍井春季限定新茶外，更開發冷萃龍井低溫款，藉冷鏈進駐山姆會員店，開拓高端會員渠道；有糖茶「茶π」則進行全線減糖及包裝升級。

農夫山泉2026年上半年業績，總營收達297.18億元人民幣。（經濟觀察報）

其他業務方面，功能飲料上半年收入33.48億元，按年增15.5%，並推出電解質飲料卡位中間價位；果汁業務亦逆勢增長14%。

分析指出，農夫山泉將電商收入佔比控制在5%以內，有效穩住傳統線下經銷商的價格體系。隨着產品結構優化及原料成本回落，支撐了整體費用效率，推動毛利率持續向上。

伊利上半年盈利穩增　奶粉與冷飲異軍突起

而在全球食物品牌價值榜單上，中國品牌伊利的品牌價值145億美元（約973億人民幣），蒙牛則排名第8，品牌價值60億美元（約402億人民幣）。

2026上半年伊利營收644.9億元（人民幣，下同），按年增長4.13%；核心經營利潤按年大增10%至83.8億元，核心經營利潤率升至13%。歸母淨利潤達57.59億元，經營現金流達97.59億元。

在全球食品品牌價值榜單上，雀巢、樂事、伊利蟬聯前三位。（Brand Finance）

財報顯示，作為集團傳統基本盤的液態乳業務連續兩個季度錄得正增長。奶粉業務則已成為集團第二大增長支柱。其中嬰配粉市場份額升至18.6%，按年增加0.6個百分點，穩居內地第一，旗下「金領冠」有機系列漲幅更突破50%；成人奶粉市佔率達26.8%，持續領跑行業。

奶粉業務則已成為集團第二大增長支柱。（互聯網圖片）

冷飲業務方面，伊利連續31年高踞行業第一，上半年營收達90.73億元，錄得雙位數增長。除「巧樂茲」帶動內需外，亦積極開拓印尼及菲律賓等海外市場。奶粉與冷飲兩大高毛利業務合共貢獻逾四成毛利，顯著拉升整體盈利能力。

分析指，伊利現已形成「液體奶打底、奶粉突破、冷飲衝量、乳酪蓄力」的多引擎格局，抗週期能力大幅增強，成為其衝進全球食品飲料前十強的核心動力。

Gucci打破傳統推｢中國製造｣運動鞋　業內人士：恐削弱品牌形象繼西貝後再批餐飲品牌　羅永浩嫌野人先生貴又難吃：千萬不要惹我從代工到全球半壁江山！深圳眼鏡廠靠拼多多打造自主品牌成功逆襲央視起底假洋品牌保健品　廣州代工經香港轉運扮澳洲進口翻價八倍
農夫山泉
品牌
HK01 Space Promotion