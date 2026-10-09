農夫山泉伊利位列全球品牌榜前三　品牌價值雙雙突破百億美元

英國品牌評估機構「品牌金融」(Brand Finance)發佈「2026全球食品和飲料品牌」價值報告(Food & Drink 2026)。在全球飲料品牌價值榜單上，可口可樂、百事可樂和農夫山泉名列前三位。而在全球食品品牌價值榜單上，雀巢、樂事、伊利蟬聯前三位。



農夫山泉2026年上半年業績，總營收達297.18億元人民幣。（互聯網圖片）

在全球食物品牌價值榜單上，中國品牌伊利的品牌價值14億美元。（互聯網圖片）

農夫山泉上半年盈利升16.6% 茶飲營收超越瓶裝水

在全球飲料品牌價值榜單上，中國品牌農夫山泉的品牌價值153億美元（約671億人民幣），另一個中國品牌東鵬則是50億美元（約335億人民幣）。據公眾號「快速消費品俱樂部」消息，農夫山泉2026年上半年業績，總營收達297.18億元（人民幣，下同），按年增長16%，歸母淨利潤88.87億元，按年大增16.6%，毛利率提升至60.9%。

在全球飲料品牌價值榜單上，可口可樂、百事可樂和農夫山泉名列前三位。（Brand Finance）

業績亮眼背後，反映集團業務結構已轉型，茶飲料正式超越傳統包裝水，成為集團第一大營收支柱。

財報顯示，農夫山泉核心基本「包裝飲用水上半年收入96.41億元，按年僅微增2.1%，佔總營收比重降至32.4%。相比之下，茶飲料板塊異軍突起，上半年錄得131.22億元營收，按年大漲30.1%，佔總收入比重升至44.2%。

在無糖茶賽道上，旗下的東方樹葉市場地位穩固，第二季度市場份額衝至86.79%，為同類頭部品牌中唯一保持份額持續上升的產品。集團亦持續擴充產品線，除推出白茶不同規格及龍井春季限定新茶外，更開發冷萃龍井低溫款，藉冷鏈進駐山姆會員店，開拓高端會員渠道；有糖茶「茶π」則進行全線減糖及包裝升級。

農夫山泉2026年上半年業績，總營收達297.18億元人民幣。（經濟觀察報）

其他業務方面，功能飲料上半年收入33.48億元，按年增15.5%，並推出電解質飲料卡位中間價位；果汁業務亦逆勢增長14%。

分析指出，農夫山泉將電商收入佔比控制在5%以內，有效穩住傳統線下經銷商的價格體系。隨着產品結構優化及原料成本回落，支撐了整體費用效率，推動毛利率持續向上。

伊利上半年盈利穩增 奶粉與冷飲異軍突起

而在全球食物品牌價值榜單上，中國品牌伊利的品牌價值145億美元（約973億人民幣），蒙牛則排名第8，品牌價值60億美元（約402億人民幣）。

2026上半年伊利營收644.9億元（人民幣，下同），按年增長4.13%；核心經營利潤按年大增10%至83.8億元，核心經營利潤率升至13%。歸母淨利潤達57.59億元，經營現金流達97.59億元。

在全球食品品牌價值榜單上，雀巢、樂事、伊利蟬聯前三位。（Brand Finance）

財報顯示，作為集團傳統基本盤的液態乳業務連續兩個季度錄得正增長。奶粉業務則已成為集團第二大增長支柱。其中嬰配粉市場份額升至18.6%，按年增加0.6個百分點，穩居內地第一，旗下「金領冠」有機系列漲幅更突破50%；成人奶粉市佔率達26.8%，持續領跑行業。

奶粉業務則已成為集團第二大增長支柱。（互聯網圖片）

冷飲業務方面，伊利連續31年高踞行業第一，上半年營收達90.73億元，錄得雙位數增長。除「巧樂茲」帶動內需外，亦積極開拓印尼及菲律賓等海外市場。奶粉與冷飲兩大高毛利業務合共貢獻逾四成毛利，顯著拉升整體盈利能力。

分析指，伊利現已形成「液體奶打底、奶粉突破、冷飲衝量、乳酪蓄力」的多引擎格局，抗週期能力大幅增強，成為其衝進全球食品飲料前十強的核心動力。