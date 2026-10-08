不滿高價食預製菜　內地掀｢中式板前｣熱潮　大廚現炒遞餐點僅30元

中國內地近期餐飲市場吹起「中式板前」風潮，部分餐點每人平均消費僅人民幣30至50元，卻能享受廚師當面烹調、直接遞上餐點的服務，成為不少上班族及年輕情侶的新選擇。



綜合內媒報導，所謂「中式板前」，就是將原本位於後方的廚房移到吧台前，顧客可以直接觀看廚師切菜、快炒、炙燒及擺盤。原先常見於日本料理的吧台服務，如今被運用在炒菜、滷味、麻辣燙、煲仔飯、餃子、拉麵及麵包等不同餐飲類型。

相較於每人消費動輒上千元的無菜單日本料理，中式板前大多主打人民幣30至100元的平價市場，保留主廚在客人面前製作餐點的儀式感，氣氛則更加輕鬆。顧客可以拍照、聊天，也不必事先訂位，因此被形容是高級板前料理的平價版本。

吸引年輕人的關鍵不只有價格，還包括「看得見的現做」。在預製料理愈來愈普遍的情況下，不少消費者在意的並非完全拒絕預製食品，而是不希望店家將預製餐點包裝成現炒，卻收取較高價格。開放式吧台讓食材處理及烹調過程呈現在眼前，也成為業者建立信任的方式。

相關數據顯示，2025年前9個月，「現炒」及「現製」的網絡搜尋量年增超過43%，反映消費者對現場烹調的關注升高。

中式板前也切中「一人用餐」需求。傳統餐廳常以多人餐桌為主，獨自用餐可能面臨併桌或佔用整桌的尷尬；板前座位則沿吧台排列，一人一席，顧客不必找同伴，也能自然地坐下吃飯。2026年3月以來，內地「一人食」網絡搜尋量年增44.6%，單人用餐逐漸成為餐飲業不可忽視的消費場景。

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對業者而言，吧台座位能提高空間使用率，廚房動線也可事先標準化，即使強調現炒，供餐速度仍可接近一般速食或外賣餐點。廚師顛鍋、炙燒及現場擺盤的過程，還能成為消費者拍照、錄影及分享到社交平台的素材。

不過，中式板前並非沒有缺點。開放式廚房可能帶來噪音與油煙，尖峰時段吧台周圍也容易顯得擁擠；部分高級餐廳雖採板前形式，每人消費仍達數百甚至上千元。當愈來愈多店家使用噴火、炙燒等類似表演手法，也可能讓消費者產生視覺疲勞。

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