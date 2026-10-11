內地最新最低工資標準：上海月薪2740元居全國榜首 時薪北京最高
撰文：鄭寧
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內地最新各省市最低工資標準正式公布。據內媒綜合報道，近日中國人力資源和社會保障部網站發布了全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況（數據截至2026年10月1日）。其中在月最低工資標準方面，上海以2740元（人民幣，下同）的標準居全國首位；而在小時最低工資標準方面，則以北京的27.7元居全國榜首。
從人社部公布的全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況表（截至2026年10月1日）來看，各地的月最低工資與小時最低工資因應經濟發展劃分不同檔次。
直轄市及一線城市表現：
上海：第一檔月最低工資標準為2740元（全國最高），小時最低工資標準為25元。
北京：第一檔月最低工資標準為2540元，小時最低工資標準為27.7元（全國最高）。
廣東：全省第一檔月最低工資標準為2680元（其中深圳單列為2700元），第一檔小時最低工資標準為25.4元（深圳同為25.4元）。
部份重點省份標準：
江蘇與浙江：第一檔月最低工資標準均為2660元，小時最低工資標準均為25元。
山東與湖北：第一檔月最低工資標準均為2400元，小時最低工資標準均為24元。
安徽與河北：第一檔月最低工資標準分別為2320元與2380元，小時最低工資標準分別為23元與24元。
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