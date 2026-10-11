內地最新最低工資標準：上海月薪2740元居全國榜首　時薪北京最高

內地最新各省市最低工資標準正式公布。據內媒綜合報道，近日中國人力資源和社會保障部網站發布了全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況（數據截至2026年10月1日）。其中在月最低工資標準方面，上海以2740元（人民幣，下同）的標準居全國首位；而在小時最低工資標準方面，則以北京的27.7元居全國榜首。



安徽人王守舉（中）和父親王明生（右）在上海打零工，兒子王興興（左）大學畢業後在上海工作，還有一個小兒子目前在上海讀小學。這一家四口人住在上海閘北區一處老小區的一間出租屋內。 新華社記者 裴鑫攝

從人社部公布的全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況表（截至2026年10月1日）來看，各地的月最低工資與小時最低工資因應經濟發展劃分不同檔次。

直轄市及一線城市表現：

上海：第一檔月最低工資標準為2740元（全國最高），小時最低工資標準為25元。

北京：第一檔月最低工資標準為2540元，小時最低工資標準為27.7元（全國最高）。

廣東：全省第一檔月最低工資標準為2680元（其中深圳單列為2700元），第一檔小時最低工資標準為25.4元（深圳同為25.4元）。

（深圳派提供）

部份重點省份標準：

江蘇與浙江：第一檔月最低工資標準均為2660元，小時最低工資標準均為25元。

山東與湖北：第一檔月最低工資標準均為2400元，小時最低工資標準均為24元。

安徽與河北：第一檔月最低工資標準分別為2320元與2380元，小時最低工資標準分別為23元與24元。